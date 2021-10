Ian Mackay, el muro del Deportivo

El inicio de liga del Deportivo tiene en su portero a un gran protagonista. El coruñés Ian Mackay mantuvo su portería sin recibir goles en seis de los nueve partidos disputados hasta la fecha en Primera RFEF. Su primer gol no fue hasta la jornada cinco en el estadio Reina Sofía de Salamanca. Con esos datos, el veterano portero coruñés se muestra como un seguro para la solidez defensiva del equipo. "Son muy buenos números", reconoce el guardameta ante los medios, aunque descarga buena parte del mérito en el trabajo de sus compañeros en defensa, "un trabajo espectacular", destaca.

Con 17 puntos logrados de 27 posibles, y con el equipo del Deportivo a dos puntos del liderato, Mackay hace un balance positivo de este primer tramo de campeonato para su equipo. Asegura que solo hubo un partido en el que no merecieran ganar, y ese fue el de Salamanca. "Si llegamos a tener tres o cuatro puntos más no pasaría nada. Creo que no es nada malo este inicio de temporada", explica.

Buen punto de Santander

El portero defendió también el buen resultado conseguido en los Campos de Sport de El Sardinero. El empate es un resultado que, asegura Mackay, pocos lograrán en Santander. "El punto el otro día fue bueno. Quizás, de decantarse por algún lado debería ser nuestra por la oportunidad que el portero le saca a Willy. Ahora hay que hacerlo bueno ganando en casa al Zamora", asegura.

Capitán de inicio por primera vez

Una foto que guardará para el recuerdo Ian Mackay será la del pasado domingo. La suplencia de Bergantiños le otorgó de inicio el brazalete de capitán al portero. Fue la primera vez que esto ocurría, un sueño para un deportivista de cuna como él. "Fue la primera vez que fui capitán del Deportivo. Fue circunstancialmente, porque el capitán es Álex. Con mucho orgullo llevaré ese brazalete siempre que no esté él", recuerda en rueda de prensa.

Por último, se refirió a la delicada situación que viven sus compañeros del Extremadura. El equipo de Almendralejo anunció ayer una huelga en la actividad debido a los meses de impagos que acumulan. De no solucionarse, el duelo previsto ante el Deportivo del mes que viene se suspendería. Mackay quiso pasar de puntillas por el asunto, aunque envió todo el ánimo posible a sus compañeros: "Es una situación muy complicada, pero me pilla lejos. Desde aquí, sólo puedo mandarles ánimos para poder solucionar todo esto".