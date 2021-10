God of War, del mito al videojuego y de las consolas al papel

Sin duda God of War es una de las sagas más conocidas y reconocidas del universo Playstation desde que en 2005 el mito se hiciera videojuego para PS2. Después de muchas y exitosas entregas la saga vivió su útlimo lanzamiento hasta la fecha con God of War para PS4 en 2018 y en 2022 está previsto el lanzamiento de su secuela, God of War Ragnarok. Ahora el guerrero que ocupó una vez el trono de dios de la guerra, Kratos, es protagonista de un completo ensayo publicado por la editorial Héroes de Papel:‘La tragedia del Fantasma de Esparta: El mito a través de la saga God of War’. Su autora es Laura Luna, comunicadora de videojuegos (Meristation, Games Tribune, Revista Manual), y streamer en Twitch.

“Esa sensación de que ya es real y ya puedo compartir el libro con el mundo es muy emocionante”, nos ha contado. Laura Luna asegura que es un ensayo “centrado en la mitología griega y nórdica y sus referencias en el juego” para que el jugador pueda tener “una experiencia más enriquecedora”. Además diferencia entre las imágenes mitológicas ortodoxas y las adaptaciones a la obra de Sony Santa Mónica, como por ejemplo el propio origen de Kratos: “el Kratos de la mitología griega es el dios del poder masculino, la violencia y la agresividad, mientras que su figura como guerrero espartano es adaptación del videojuego”.

La edición especial de 'La tragedia del fantasma de Esparta: el mito a través de la saga God of War' / Editorial Héroes de Papel

Laura Luna se confiesa gran fan de la saga desde su primera entrega, aunque antes de probarlo reconoce que tuvo sus reticencias por la similitud de estilo (hack and slash) con Devil May Cry, otro de sus referentes. Sin embargo su calidad y referencias mitológicas terminaron por convencerla del todo. Cree que su obra “puede ser un punto para despertar el interés por la mitología” para todos aquellos que han disfrutado con la saga de Kratos. Y, por si todo esto fuera poco, además el libro está prologado por David Jaffe, creador de God of War.