La historia de Abdelheq Guendouz: llegó en patera y ahora ayuda a otros jóvenes como monitor de tiempo libre

En Hoy por Hoy Bilbao, en la sección ‘ El farol del Sur’, contamos con la historia de Abdelheq Guendouz, un joven migrante de Argelia. Este joven de 26 años decidió venir hasta la capital vizcaína para aprender y tener más oportunidades para una mejor vida. Tras un proceso de inserción a través del Ayuntamiento de Bilbao y la organización Itaka-Escolapios, puede continuar con su proyecto de vida.

Hace dos años llegó desde su país de origen hasta Cartagena utilizando como medio de transporte una patera. Después, desde Alicante se subió a un bus con destino Bilbao: “Decidí venir a Bilbao porque aquí hay más oportunidades, vine aquí para aprender”.

Con la pandemia, vivía en Santutxu, en el piso de un amigo. Sin embargo, todavía no tenía el permiso de trabajo, por lo que no obtenía ningún ingreso: “Yo no tenía dinero para el alquiler y por eso no podía quedarme en esa casa”. Lo que le llevó a residir en el albergue de Claret Enea: “Allí tenía clases de castellano, aprendí muchas cosas”. A continuación, fue derivado al albergue de Itaka, donde permaneció durante cuatro meses.

Actualmente, está ubicado en un piso gracias al recurso residencial de la fundación Itaka-Escolapios, donde convive con nueve jóvenes más. “Ha aprovechado muy bien cada oportunidad que se le ha ido ofreciendo”, confiesa Ibone Onaindia Artabe, educadora del Programa de Acompañamiento a Personas Migrantes de Itaka.

Además, está haciendo Formación Profesional Básica de Fontanería en Peñascal Cooperativa y participa activamente en las actividades de ocio y tiempo libre que organizan desde la fundación.

Incluso, desde hace un mes está realizando el Certificado de Profesionalidad de Monitor de Tiempo Libre: “Como los sábados por la mañana tengo un hueco libre, me estoy sacando el certificado porque quiero aprender cómo es”. Ello, con la idea de ir de campamentos o colonias con niños y niñas en verano.