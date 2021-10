Atropellado un pequeño de unos dos años cuando cruzaba en verde acompañado de su padre

Un pequeño de dos o tres años ha sido atropellado pasadas las once y media de la mañana. Llevaba su moto de plástico, tipo Moltó, las que tienen muchos niños a esa edad, y cruzaba el semáforo de la calle Picavia, al lado de la Plaza de Ourense, en verde cuando una furgoneta lo arrollaba. La ocupante del vehículo, una mujer, según testigos presenciales, se ha dado a la fuga. Se trata de una furgoneta blanca que huyó en dirección al túnel de la Plaza de Pontevedra. "No lo vi, no lo vi", dijo antes de subir al vehículo según los mismos testigos que han confirmado que el pequeño estaba acompañado de su padre, que le dio permiso para cruzar diciéndole que podía hacerlo porque el semáforo se había puesto en verde. La policía local ha confirmado que busca a la conductora que se dio a la fuga.