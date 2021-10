Los afectados por la ampliación del CHUAC denuncian que la obra no se ajusta a las necesidades sanitarias

La plataforma vecinal de afectados por la ampliación del CHUAC y la asociación vecinal Uxío Carré insisten en denunciar que la obra del hospital no se ajusta a las necesidades sanitarias, que se trata de un diseño que quedará obsoleto en el corto plazo, y que no cumple las condiciones necesarias de accesibilidad que debería de tener un complejo hospitalario. Estos vecinos celebraban ayer una mesa redonda sobre el proyecto de la Xunta. Parte de ellos serán expropiados.

Un plan que ha recibido críticas, por su ubicación, de orografía y acceso difícil, no sólo por los vecinos, si no también por parte de expertos del ámbito sanitario y arquitectónico. Critican que la ubicación no tiene facilidad de crecimiento, por la falta de terrenos y los que hay deberían ser objeto de complicadas expropiaciones, consideran que no soluciona los problemas de accesibilidad del actual hospital, creado sobre un promontorio, lo que supone trasladarse entre cuestas. Mónica Díaz, de la plataforma de afectados.

Todos los ponentes señalaron la falta de información sobre la ampliación. No está previsto un aparcamiento público y gratuito y advierten de que para construir los nuevos edificios del hospital habrá que usar barrenos que afectarán a la actividad sanitaria y se tendrán que suspender intervenciones quirúrgicas.Entre los asistentes más críticos, el médico y portavoz de SOS Sanidade Pública Ramón Veras, y el arquitecto Iago Carro, de Ergosfera. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña lleva casi medio siglo siendo la infraestructura sanitaria de referencia en la comarca, desde que se inauguró en 1972. La Xunta destina para la obra una inversión de 430 millones.