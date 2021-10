Ayuso reactiva su pelea con la dirección nacional del PP

El ruido de tambores vuelve a retumbar en el PP de Madrid, en privado, hay dirigentes populares que acusan a Isabel Díaz Ayuso de haber desenterrado el hacha de guerra tras la convención de los populares en Valencia. Lo cierto es que la presidenta madrileña ha vuelto a la carga. La presidenta madrileña ha desempolvado los cañones para sacar toda su artillería contra la dirección nacional del PP por negarse a adelantar el congreso de los populares madrileños.

Tras el Congreso de Valencia, en Génova dieron por zanjada la polémica sobre fecha en la que debía celebrarse el Congreso del PP de Madrid, pero este jueves, públicamente, la presidenta madrileña ha vuelto a presionar. Diaz Ayuso ha confirmado que este viernes, durante el Comité de Dirección, pedirá que ese congreso se convoque cuanto antes: “Preguntar a los afiliados que modelo de partido quieren para el futuro nunca puede ser malo, los partidos debemos ser los primeros que demos ejemplo de democracia interna. Creo que cuanto antes lo debatamos será mejor para todos", insistía.

La decisión que adoptó la dirección nacional del PP, y que contó con el visto bueno de la propia Isabel Díaz Ayuso, es que el congreso del PP de Madrid debía celebrarse en el primer semestre de 2022 – como todos los congresos de regiones uniprovinciales-. Según los estatutos ese cónclave debe convocarse 45 días antes y “aún no ha llegado ese momento”, insiste la dirección del PP de Madrid.

La dirigente madrileña sabe que ahora tiene un gran apoyo interno que le garantiza ganar las primarias a presidenta del PP de Madrid. Ese paso le garantiza un control absoluto del partido que le permitiría, por ejemplo, colocar a quien ella quiera en las listas electorales de 2023. No quiere poner en riesgo ese apoyo. De ahí, su exigencia de que el congreso se celebre cuanto antes, combinado con sus intentos de acorralar a la dirección nacional del PP advirtiendo de que si no convocan el congreso antes de marzo estarían incumpliendo la ley.

“No hay tregua porque no hay guerra [en el PP de Madrid]”, decía esta semana Isabel Díaz Ayuso, que presume de decir lo mismo en público que en privado. Sin embargo, en la dirección del PP hay dirigentes que señalan directamente a Miguel Ángel Rodríguez como el instigador de esta crispación interna en el PP de Madrid, alimentando incluso el rumor de que hay algunos dirigentes populares que barajan demandar a la gestora del PP de Madrid, según publica El Mundo, si no convoca el congreso regional del PP de Madrid antes de marzo de 2022.

Varias fuentes populares enmarcan a estos dirigentes del PP en un pequeño grupo con poco peso dentro del partido y con ganas de hacer ruido. “Veremos si el viernes se atreven a levantar la voz en el Comité”, aseguran fuentes populares a Radio Madrid.

La realidad es que este comité de dirección, que no se celebraba desde la victoria de Isabel Díaz Ayuso en el 4M, aviva la tensión entre Sol y Génova. Hay fuentes populares que creen que “Ayuso está nerviosa”, aunque no entienden sus prisas porque dan por hecho que será ella la futura presidenta del PP de Madrid, eso sí, “siempre y cuando no provoque un choque de trenes en el partido”, matizan.

Isabel Díaz Ayuso se verá cara a cara con Teodoro García Egea con el que no se habla desde hace meses, no le coge el teléfono, tal como avanzó la SER.