Duelo de primeras urgencias

Valencia y Villarreal se enfrentarán este sábado en Mestalla en un duelo autonómico que pivotará entre las primeras urgencias de la temporada por parte de ambos equipos, en el caso de los locales tras siete jornadas sin hacerlo y en el de los visitantes por haber sumado solo un punto de los últimos nueve en juego en LaLiga.

Los duelos entre Valencia y Villarreal se han convertido en un encuentro de rivalidad, con alternativas en los resultados, buenos partidos en las últimas temporadas y presencia en ambos equipos de jugadores que han militado con anterioridad en el oponente.

Por lo que respecta al equipo local, hay que añadir, además, a sus necesidades más prácticas, la de cambiar la imagen de fragilidad que ha dado en los últimos encuentros y, en especial, en el del miércoles en el campo del Betis, donde se vio desbordado por su rival.

Los cuatro goles recibidos y un par de ocasiones más que pudieron acabar de la misma manera, han evidenciado la inconsistencia defensiva del equipo de José Bordalás, que precisamente se puso como primer objetivo reducir de manera drástica los goles en contra de las últimas dos campañas, un promedio que de momento no sólo no ha rebajado sino que ha empeorado.

No obstante, la mala racha de resultados que ha encadenado el equipo cuando el técnico se ha visto obligado a introducir cambios por las lesiones, no le dan demasiado margen para cambiar nombres y se debe centrar, como él mismo ha reconocido, en variar hábitos como los de no ser directos con los pases o no tener suficiente contundencia en los duelos individuales.

El Valencia tuvo para la cita del Benito Villamarín las bajas de Thierry Correia, Carlos Soler, Toni Lato, Jason Remeseiro, Maxi Gómez y Denis Cheryshev y en la previa del encuentro no confirmó que pueda contar con ninguno de ellos, aunque admitió que decidirá sobre todos a última hora. Los dos últimos son los que menos opciones tienen del jugar.

Otras de las incógnitas, aunque el entrenador deslizó que estará en el once, es Gabriel Paulista, que tuvo que someterse a pruebas y ha llevado un plan de trabajo especial tras recibir un golpe en la cabeza en ese último encuentro. Si no estuviera él, le sustituiría Mouctar Diakhaby.

El Villarreal llega con más dudas de lo habitual, ya que atraviesa su peor momento de la temporada con dos derrotas seguidas y un empate en casa ante el Cádiz en la última jornada que le han alejado de las plazas de privilegio a las que esperaba optar el equipo.

Por ello, los hombres de Unai Emery necesitan reaccionar para recuperar sensaciones y puestos en la clasificación en un partido de rivalidad y en el que a diferencia del año pasado habrá público en las gradas.

Emery mantiene para el partido de Valencia las bajas de Gerard Moreno y Juan Foyth, dos jugadores fijos en sus alineaciones de cara a un choque en el que Boulayé Día, Samu Chukwueze y Paco Alcácer ya están en condiciones de asumir cada vez más protagonismo en el equipo una vez superadas sus respectivas lesiones.

Respecto al posible once y tras la rotaciones ante el Cádiz, el Villarreal podría volver a una formación más acorde a la de jornadas precedentes, aunque con la duda de si en el lateral derecho estará Mario Gaspar o Serge Aurier, quien si juega de inicio, debutaría como titular con el equipo castellonense.

El once más probable contará con Gero Rulli en la portería, con una defensa formada por Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres y Alberto Moreno y un centro del campo con Étienne Capoue como pivote y, con Dani Parejo y Francis Coquelin como medios más avanzados. Para el ataque, Emery podría contar con Yeremy Pino en la banda derecha, Boulayé Dia en el centro del ataque, y Danjuma como extremo izquierdo.