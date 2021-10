El Valencia puso fin a su mala racha de siete partidos sin ganar tras imponerse en Mestalla por 2-0 al Villarreal, con un golazo en los instantes finales de la primera mitad de Hugo Guillamón, y otro de Carlos Soler, de penalti en la segunda, que ampliaron la mala dinámica de los castellonenses, que suman ya cuatro partidos sin ganar, con tres derrotas y un empate 'in extremis' la pasada jornada.



Bordalás y Emery trataron de sorprenderse el uno al otro, el técnico valencianista variando su dibujo táctico, con un 4-3-3; mientras que el preparador vasco situó a Moi Gómez como falso nueve. Pero más allá de novedades tácticas, los dos equipos ofrecieron una primera mitad anodina que tan solo se animó en el tramo final.



El Valencia, con la losa de siete partidos sin ganar a sus espaldas, se ocupó y preocupó de defender y no dejar espacios al Villarreal, lo que logro con éxito, ya que los castellonenses tenían la posesión pero no encontraban la forma de poner en apuros a Cillessen.



Por contra, el Valencia, muy hundido en su campo, apenas aportó nada ofensivamente. Guedes, como referente en la punta de ataque, no encontró el apoyo en las bandas de Hélder Costa y André, muy centrados en tapar las subidas de los laterales del conjunto castellonense.



Entre bostezos y los habituales cánticos en contra del presidente Anil Murthy y el máximo accionista Peter Lim fueron pasando los minutos hasta que en el 40, en un saque de esquina, remató el lateral Serge Aurier casi en el área pequeña, pero su disparo encontró una magnífica parada de reflejos de Cillessen que evitó el gol.



Casi a continuación y tras un saque de banda, Guillamón se creó de la nada una internada en la que batió con una sutil vaselina a Rulli para adelantar al Valencia poco antes del descanso.



Emery reaccionó tras el descanso. Se acabó el experimento del falso nuevo y sacó a Boulayé Dia como referente ofensivo, dando además descanso a un desacertado Yeremy por Samu Chukwueze. Su equipo intensificó algo más su dominio y presencia en ataque pero se topó con un Valencia muy firme en defensa y que buscaba sentenciar a la contra ante un rival cada vez más abierto.



Albiol evitó bajo palos el gol local, en el minuto 75, tras una galopada de Guedes que sorteó a Rulli en su salida, pero su disparo, ya muy escorado, lo sacó el capitán del Villarreal. Apenas un minuto después Alberto Moreno cometió un caro oenalti sobre Foulquier, que Carlos Soler transformo en el 2-0 que finiquitaba el partido.



El Villarreal, pese a los ocho minutos de tiempo añadido, no pudo ni supo inquietar al Valencia, que recuperó su mejor versión defensiva en este duelo regional para volver a saborear una victoria un mes y medio después.