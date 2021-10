PP y PSOE se enzarzan en quién ideó financiar el tren a Langosteira con fondos europeos

Debate político en el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER sobre los Presupuestos Generales del Estado y de la Xunta de Galicia para el área de A Coruña el próximo año. 171 millones de euros consignados por el gobierno central y 153 por el autonómico, muchos de los cuales vendrán de los fondos europeos. Unas y otras cuentas están en fase de tramitación en el Congreso y en el Parlamento de Galicia para su aprobación. La condonación de la deuda que arrastra la Autoridad Portuaria y el futuro del puerto exterior ha sido asunto de confrontación entre los diputados autonómicos Adrián Pardo, del PP, y Pablo Arangüena, del PSOE. Según Pardo, fue el presidente Feijóo quien le sugirió al ex ministro de Fomento, José Luís Ábalos, que los fondos europeos podrían servir para financiar la conexión ferroviaria a Punta Langosteira. Una afirmación que el parlamentario socialista ha calificado de "psicodélica". Para Arangüena "o que fai falta é vontade política". Una voluntad que para Pardo no ha existido por parte del PSOE, ni en el gobierno central ni en el municipal ni en la Diputación. El BNG advierte al PSOE que la condonación de la deuda portuaria es irrenunciable. La ampliación del CHUAC es el proyecto estrella de la Xunta para A Coruña. Para la diputada nacionalista Mercedes Queixas "é fume". En el debate ha pedido al PP que "non enganen sobre o novo CHUAC porque o que están a facer é ampliar o vello plan director do CHUAC".

En el área de infraestructuras, el PSOE considera que el primer paso para la ampliación de Alfonso Molina ya está en marcha con la construcción de la pasarela de Pedralonga. El PP pone en valor los 4 millones de euros consignados por la Xunta para la estación intermodal de A Coruña y el BNG insta a las dos administraciones a que se pongan de acuerdo en quién debe abonar las indemnizaciones a los mariscadores de la