"Nos falta de todo, pero tenemos 13 casas de apuestas": Los jóvenes se rebelan contra la lacra del juego

Durante la pandemia, un pequeño local vecinal en el distrito madrileño de Aluche, se hizo conocido porque su imagen se repetía en las televisiones. De él salían, o a él llegaban las llamadas "colas del hambre". Las "colas de la vergüenza". Bolsas de comida que se siguen repartiendo cada sábado aunque la imagen en las televisiones haya desaparecido.

A apenas 20 metros, en los bajos del edificio que hay al lado, el propietario de un bar de la zona tenía todo preparado para abrir la franquicia de una casa de apuestas. Los mismos que decidieron echar una mano para que sus vecinos pudieran llenar la nevera, se movilizaron para que el empresario desistiera de su intención. Y lo consiguieron.

Mario tiene 25 años. Violeta e Ismael 19. Ellos saben el daño que el juego provoca en los más jóvenes porque lo han visto con los que fueron compañeros de instituto. Una poderosa razón "para que nos resistamos a que la lacra del juego se sume a la precariedad que nos acompaña desde hace mucho tiempo".

"No nos podemos quedar con los brazos cruzados"

Ismael recuerda como sus compañeros de Bachillerato se pasaban el recreo y alguna clase que otra en uno de estos locales. "En teoría pedían el DNI". En teoría, porque entonces eran menores de edad. Pero nos tiene que dar igual "que entre un chaval de 17 años o que lo haga con 19. El problema es el mismo, se enganche antes o después de la mayoría de edad".

"Es castigo tras castigo, todo lo malo para nosotros. Y así lo sentimos" reconoce Violeta. "He ido a un instituto en el que faltaban muchos recursos, veo cómo la ayuda no se da al que realmente la necesita. Al final, a nadie le importas y por eso "no me nos podemos quedar con los brazos cruzados".

Por eso, añade Ismael, "como no van a hacer nada contra las grandes empresas por lo menos que se cierren las que están aquí y se abran donde no puedan captar a gente tan joven. Eso ya sería algo".

El dato lo pone Mario. "En Aluche nos falta de todo, pero tenemos 13 casas de apuestas". Pero cree además que esto solo enseña la "el pico de la precariedad que hay en nuestros barrios". "En el barrio de Salamanca -argumenta-, solo encuentras una casa de apuestas para cuando supera en cinco el tamaño del nuestro"

Por eso defiende que "no es solo un problema de ocio o de falta de oportunidades, es un problema de clase". "Buscan en estos locales la forma fácil de conseguir lo que no tienen". Pero ese camino termina en un laberinto del que es difícil salir.



Madrid a la cabeza de las ciudades con más casas de apuestas

El 90% de los centros de secundaria de la capital tienen un local de apuestas a menos de 500 metros. Con más de 371 locales de apuestas, Madrid sigue siendo la ciudad española con mayor concentración de este tipo de negocios según el último estudio de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM).

Por eso piden el cierre de los locales que estén a menos de medio kilómetro de los centros de enseñanza no universitaria, para que los más jóvenes tengan más difícil acceder a ellos. Quieren que la Comunidad de Madrid que incluya esta limitación en la nueva ley del juego que se está tramitando.

Petición que sin embargo, no parece que se vaya a tener en cuenta. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a la Ser que "la distancia es lo de menos, porque lo importante es limitar y controlar el acceso a los menores y eso, se está haciendo".