La jueza envía a prisión al presunto asesino del niño de Lardero

La jueza del Juzgado de Instrucción 2 de Logroño ha dictado este domingo prisión provisional comunicada sin fianza para el detenido como el presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja), quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

El detenido ha sido conducido desde los juzgados a la prisión de Logroño, ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja.

Este hombre de 54 años, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020, ha sido puesto a disposición del Juzgado a las 10:25 horas de este domingo, momento en el que ha sido trasladado en un coche desde las dependencias de la Guardia Civil en Logroño al Palacio de Justicia, situado a unos 400 metros.

El 17 de agosto de 2023 se extinguía la condena que se le impuso por el asesinato y agresión sexual a una joven agente inmobiliaria en Logroño en 1998, de 20 y 10 años de prisión, respectivamente, después de que fuera condenado a 7 años de cárcel por otra agresión sexual en 1993

Miles de personas concentradas para recordar a Álex

Miles de personas se han concentrado este mediodía en la Plaza del barrio de Entreríos, en la localidad riojana de Lardero, para recordar a Álex, el pequeño de 9 años asesinado este pasado jueves en el municipio, y para clamar a su familia, que ha estado representada en la figura del tío abuelo del pequeño, Gonzalo Martín, su "apoyo y cariño".

"No estáis solos", se ha asegurado en el acto, durante el que se han seguido depositando flores, sobre todo de color blanco, en el parque infantil en el que estaba jugando el pequeño cuando el asesino, mediante engaños, le atrajo hasta su cercano domicilio, donde presuntamente le mató.

Desde muchos minutos antes de la concentración, que ha sido convocada por la Asociación de Vecinos de la zona, se venían acercando hasta el parque, en el calle Río Molinos 5 de Lardero, muchísimas personas, que, ya un cuarto de hora antes de las 12, hora de la convocatoria, ocupaban casi todo el espacio de la zona.

"Que mi sobrino sea el último"

"Que mi sobrino sea el último". Ha sido la sentida reclamación que este domingo ha hecho Gonzalo Martín, tío abuelo de Álex, el pequeño de nueve años asesinado el pasado jueves en la localidad riojana de Lardero. Y para ello ha exigido a los políticos, y, en concreto, al Ministerio del Interior, que "se pongan manos a la obra".

El familiar del niño ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación al finalizar la concentración en memoria de Álex, que, este mediodía y a convocatoria de la Asociación de Vecinos de la zona, ha agolpado a miles de personas en el Parque Entreríos de la localidad, de donde desapareció el pequeño, presuntamente engañado por el asesino para acudir a su cercano domicilio.

"Hoy me ha tocado a mí, con Álex, mi sobrino pero podía haber tocado con cualquier niña que la semana pasada intentó llevársela a su terreno", al tiempo que ha considerado que "creo que la justicia no tiene porqué soltar a un asesino, dejarlo en la calle cuando hace bastantes años mató a una agente inmobiliaria y violó a una niña de 13 años, tiene una carrera de delitos y creo que tendría que estar en la cárcel de por vida".

"A nuestro Alex no nos lo van a devolver pero queremos que, con esto, se pudra en la cárcel y que no salga nunca jamás en la vida. No sirve decir una sentencia permanente revisable, para qué, si por buen comportamiento le han dado 39 permisos penitenciarios, y, en esos 39 permisos penitenciarios podría haber hecho lo que ha hecho con mi sobrino, y esto es repetitivo", ha reseñado.

Los hechos

El pasado jueves un hombre fue detenido tras la muerte de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja). Los hechos se produjeron sobre las 20:25 horas de este jueves cuando se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor, cerca de Villa Patro.

Además, y según testigos, estos manifestaron cómo "un hombre se llevaba al niño mediante engaño". Posteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia "al encontrar al menor en estado muy grave e inconsciente junto a un varón" en el interior de un portal de la localidad.

Una vez que llegó la ambulancia al lugar intentaron reanimar al menor sin conseguirlo y falleciendo en el lugar de los hechos. Tras conocer el suceso, numerosos vecinos de la localidad acudieron a las inmediaciones de dicho barrio de Lardero en donde era patente la tensión que iba creciendo cada minuto y, cuando presuntamente el coche de Policía salió del lugar de los hechos con el detenido dentro, se oyeron numerosos insultos y gritos contra el presunto asesino.

Finalmente, el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitó situaciones más graves y el detenido salió del garaje del edificio en donde se produjeron los hechos en un vehículo policial.

El detenido

El detenido es un hombre de 54 años, vecino de Lardero, y con antecedentes por agresión sexual en 1993, por la que se le sentenció a 7 años de prisión, y por asesinato y agresión sexual, en agosto de 1998, sentenciado a 20 años y 10 años, respectivamente.

En 2020, según ha confirmado la Delegación de Gobierno, fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y obtuvo la libertad condicional el 8 de abril de 2020. La condena se extinguía el 17 de agosto de 2023.

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha querido concretar las informaciones que han aparecido en las redes sociales sobre la denuncia de un hecho parecido en policía.

En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió.

Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.