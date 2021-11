El Newcastle tantea el fichaje de Unai Emery y el Villarreal asegura no tener noticias de una posible marcha

Unai Emery podría abandonar esta misma semana el Villarreal para marcharse al Newcastle, al equipo de la Premier que pelea por la permanencia y que acaba de ser comprado por el fondo Public Investment, controlado por el estado de Arabia Saudita.

Así lo aseguran importantes medios de comunicación de Inglaterra como The Times o The Telegraph, quienes afirman que el equipo inglés ya negocia con Unai Emery al que le ofrecería tres temporadas con opción a una más.

Si llegan a un acuerdo con el entrenador, al que le pagarían un sueldo similar al que cobraba en el Arsenal, el equipo inglés pagaría la cláusula de rescisión del técnico vasco que rondaría los 6 millones de euros.

Eso sí, Unai no sería el único candidato que maneja el Newcastle para su banquillo. La otra alternativa, la que se encuentra en segundo lugar, sería la de Eddie Howe, exentrenador del Bournemouth. Pero la primera opción para los ingleses es Unai Emery quien tiene contrato hasta 2023.

En Inglaterra aseguran que Emery dirigirá esta noche por última vez al Villarreal y posteriormente se anunciará su marcha al Newcastle al que ya dirigirá el próximo fin de semana ante el Brighton.

Mientras desde España fuentes del Villarreal aseguran "no saber nada y estar 100 % centrados en el importante partido de esta noche". Misma postura que defendió el propio Unai Emery ayer en sala de prensa cuando se le preguntó por el interés del equipo inglés.

El club asegura no saber nada. El entrenador asegura no saber nada, y su representante, Xabi Eskurza, mantiene la misma postura. Asegura no saber nada del tema y que Unai tiene contrato en vigor, pero hay medios en Inglaterra que llegan a afirmar que el pasado viernes, miembros del Newcastle se reunieron vía 'Zoom' con el propio Emery.