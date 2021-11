PACMA pide la dimisión de la consellera Mollà por la muerte de 10 burros

El Partido Animalista–PACMA ha pedido la dimisión dela consellera de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática, Mireia Mollà, por la muerte de diez burros del plan de prevención antiincendios en el Desert de Les Palmes.



PACMA considera que la dimisión del director general del Medio Natural, Benjamín Pérez, no es suficiente y exige que se depuren responsabilidades por la muerte de diez burros, que formaban parte de la cuadrilla de 50 animales introducida en el Desert de Les Palmes (Castellón) para controlar la vegetación y prevenir el fuego.



Pese a que algunas teorías apuntan al estrés como causa del deceso, desde PACMA señalan los "evidentes síntomas de inanición" que mostraban los animales, y apuntan a que en las imágenes se ven "burros famélicos, con las costillas y huesos marcados, en clara posición de debilidad extrema", según su presidente, Javier Luna.



PACMA critica que las administraciones sigan optando por la explotación de animales para ahorrar costes de mantenimiento y considera que no se trata de un proyecto sostenible y que la limpieza de las zonas naturales se lleve a cabo a través de los tratamientos selvícolas de prevención adecuados realizados por personal cualificado.



Para Luna, la utilización de los burros "solo es un método más de explotación animal, cuando hay alternativas éticas".



Además, critican que la consellera no reaccionó cuando falleció el primera animal "intentando tapar la tragedia y permitiendo que muriese una decena de animales desamparados".