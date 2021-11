La Audiencia de A Coruña deja en libertad al último detenido por el crimen de Samuel

La Audiencia provincial de A Coruña ha dejado en libertar al último detenido por el crimen de Samuel Luiz. Los magistrados entienden que no existen motivos en este momento procesal para mantener su prisión provincial, estimando así el recurso de apelación presentado por la defensa.

El joven, amigo de los otros detenidos, no conocía a Samuel. Está investigado por un presunto delito de asesinato y tras ser detenido se acogió a su derecho a no declarar. Tendrá que comparecer cada semana "y cuantas veces fuese llamado ante el juzgado" y no podrá salir del país. El tribunal ha acordado esta mañana la retención de su pasaporte o, en caso de que no disponga de ese documento, la prohibición de que se le expida. La sección primera de la Audiencia ha adelantado hoy su decisión a las partes y en los próximos días notificará el auto completo, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Samuel Luiz fue asesinado el 3 de julio pasado en el transcurso de una brutal paliza en el Paseo Marítimo de A Coruña. Seis son los arrestados en relación con el crimen, cuatro adultos y otros dos menores que se encuentran internos en un centro específico.

Tres de los detenidos, Kaio Amaral, Diego Montaña y Alejandro Freire están en prisión acusados de delitos de homicidio o asesinato. La policía detuvo también a una joven mayor de edad que quedó en libertad con la obligación de comparecencia ante el juez.