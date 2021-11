Comença el TROVAM amb nous espais de treball per als professionals i més de 40 actuacions musicals

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend presentarà enguany diverses novetats per afavorir els contactes entre els professionals de la indústria. Així, els agents del sector es podran reunir en una àrea de negoci, coneixeran projectes innovadors i escoltaran les experiències de personalitats rellevants durant la celebració de l’esdeveniment. S’ha de recordar que la novena edició de la Fira es desenvoluparà entre el dimecres 3 i el diumenge 7 de novembre a diversos espais de Castelló de la Plana.

En primer lloc, la Plataforma Networking permetrà concertar cites entre els assistents a les jornades, mentre que la Zona Pro estarà habilitada per celebrar reunions de negoci en un espai confortable. Per fer ús d’aquests serveis, la Fira ha posat en marxa un sistema d’informació sobre els professionals inscrits que permet que les persones interessades puguen concertar una entrevista i trobar-se en el moment que ho consideren oportú.

D’altra banda, la Zona Pro també acollirà un espai per presentar projectes singulars sobre temàtiques concretes. Enguany, els pitchings abordaran qüestions com la vertebració de la indústria musical en funció dels diferents esglaons de la cadena productiva (dijous 4 de novembre a les 13:00 hores); la programació musical i el paper de les empreses promotores i les agències de management (dia 4 a les 17:00hs); i el desenvolupament d’un turisme cultural i musical sostenible i descentralitzat, que vaja més enllà dels grans nuclis urbans (divendres 5 a les 12:00hs). En cadascuna d’aquestes sessions hi participaran veus qualificades que oferiran les seues experiències sobre els assumptes plantejats.

L’última de les novetats de la programació professional de la pròxima Fira Valenciana de la Música és la iniciativa Un café amb... Aquestes reunions en grup comptaran amb agents de referència de la indústria musical en un format més distés i sense que el temps engoixe els participants. Les persones que hi intervindran seran seleccionades pels mateixos professionals. Les xarrades tindran com a objecte presentar vies de finançament de projectes i introduir mecanismes de patrocini i mecenatge (dijous 4 a les 16:00hs); i donar a conéixer el treball del Circuit Cultural Valencià (divendres 5 a les 16:00hs).

S’ha de recordar que el Trovam – Pro Weekend inclourà sessions sobre el Pla Estratègic de Cultura 2021-2023 dissenyat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i els Fons Europeus de Recuperació, així com la 3a edició de les Jornades TIIM (Turisme & Indústria Musical), on s’abordaran les potencialitats del turisme musical. També hi haurà tallers pràctics sobre sostenibilitat en les sales de música; la normativa sobre espectacles musicals, aforaments i seguretat en la nova normalitat; les formes més innovadores per finançar els festivals; la distribució musical; la tecnologia aplicada al sector; i les estratègies de màrqueting i comunicació.

La programació professional es completa amb les Converses del Trovam!, un espai de diàleg amb artistes que enguany estarà protagonitzat per Rozalén i Santiago Auserón. Igualment, l’esdeveniment servirà de punt de trobada de les principals organitzacions de la indústria musical. Així, se celebrarà l’assemblea anual de l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (En Viu!), l’assemblea anual de l’Associació Cultural Coordinadora Estatal de Sales Privades de Música en Directe (ACCES) i una sessió de formació dels programadors del Circuit Cultural Valencià. També s’ha de destacar que l’Institut Valencià de Cultura farà públiques les candidatures finalistes als IV Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Una intensa programació musical

En la vessant artística, la novena edició de la Fira Valenciana de la Música ha configurat un cartell amb més de 40 bandes i solistes locals, autonòmics i estatals de gèneres diversos. Com sempre, l’organització s’ha marcat l’objectiu d’oferir projectes de qualitat, rics en matisos i equilibrats territorialment amb una aposta decidida per la paritat i els espectacles d’estrena.

Durant els pròxims dies, Castelló de la Plana viurà els concerts de formacions valencianes com La Fúmiga, que donaran el tret de sortida a la gira Llavors per presentar el seu nou disc, Fotosíntesi; Samantha, qui ja està preparant temes per al seu segon àlbum; Mafalda, que encetaran a Castelló la posada de llarg del seu recent Les infelices; i Maluks, amb la seua fusió de dancehall, reggae, cúmbia i dub. A més, el públic podrà assistir als directes d’Àlex Blat, Esther, Òscar Briz, Ovidi4 amb Toti Soler, Sandra Monfort, Sierra Leona i de diverses formacions locals com Annacrusa, Nereu i les Bèsties Marines i Aina Palmer. Trobadorets i Iruixa+Skargots protagonitzaran sengles espectacles per al públic familiar.

Com és habitual, la Fira també ofereix la possibilitat d’escoltar propostes d’altres punts de l’Estat. En aquest sentit, la capital de la Plana Alta acollirà a artistes com Albert Pla, qui repassarà tota la seua trajectòria amb un recital en solitari; la cantautora madrilenya La Otra, qui compaginarà l’intimisme i la crítica de les seues lletres a ritme de rap, pop, reggae i funk; Ferran Palau, qui posarà en escena el pop i l’electrònica delicada de l’àlbum Parc, editat a principis del 2021; Caminero Trío, formació que combina les melodies del jazz i el flamenc; Cintia Lund, canària d’origen suec que desplegarà els ritmes de sintetitzadors que donen forma al disc Aquí en Madrid; i Bulego, grup de música electrònica amb lletres escrites íntegrament en basc que tracten assumptes quotidians des d’una perspectiva positiva i amb un llenguatge directe.

Canvis en la programació artística

Malauradament, la Fira s’ha vist obligada a cancel·lar el concert del grup Zoo que havia de tenir lloc el divendres 5 a les 23:30hs a l’Auditori de Castelló. La banda de La Safor no podrà presentar el seu últim disc en aquesta ocasió pel positiu en Covid del cantant Toni Sánchez, “Panxo”. L’organització procedirà a la devolució de l’import de les entrades en el període de temps més breu possible.

Així mateix, les actuacions de Sidonie i Júlia que s’havien de celebrar eixa mateixa nit a l’escenari À Punt, situat en el Teatre Principal de Castelló, canvien d’ubicació per qüestions tècniques. Finalment, els directes d’ambdós bandes es realitzaran a la Sala Simfònica de l’Auditori de Castelló. Les alcoianes Júlia hi tocaran a les 21:00hs, mentre que els catalans Sidonie ho faran a les 22:15hs. En acabar, a les 00:00hs, tindrà lloc el concert de Las Bajas Pasiones.

La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend està organitzada per la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC), la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i l’àrea de Cultura de la Diputació de Castelló. Així mateix, compta amb la participació d’À Punt Mèdia, l’Institut Nacional de les Arts Escèniques (INAEM), Turisme Comunitat Valenciana, la Direcció General de Política Lingüística, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), l’àrea de Cultura de la Diputació de València, la Berklee College of Music y Cerveza Turia, entre altres entitats.

