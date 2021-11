Héctor: "Va a ser un golpe encima de la mesa para el que gane"

El Deportivo se medirá a un equipo que llega con los mismos números que los coruñeses. En la apretada clasificación de Primera RFEF, en Las Gaunas se verá un choque de dos de los grandes aspirantes al ascenso: UD Logroñés y Depor. Los riojanos, que acaban de descender desde el fútbol profesional., recibirán a un Deportivo que busca también el ascenso. En el vestuario del equipo gallego son conscientes de la importancia del choque el Logroño. Para Héctor Hernández, "Va a ser un partido interesante, de tú a tú. Va a ser un golpe encima de la mesa para el que gane". Con la igualdad que hay en la clasificación, los puntos en enfrentamientos directos añaden importancia a partidos como el del domingo: "Se está viendo que hay nivel, buenas plantillas y a ver quién se lleva el gato al agua. Esperemos que seamos nosotros", asegura Hernández.

El lateral añade que "todos conocemos al Logroñés, creo que es uno de los rivales fuertes por el ascenso. El otro día son capaces de ganar en un campo complicado como el del Celta en el último minuto", explica. Para el defensor, el partido tiene paralelismos con el de hace dos semanas en Santander, dónde se logró un punto. "Nosotros vamos a salir a ganar, y cuando no puedes ganar lo importante es no perder. Todos somos conscientes de que entre sumar un punto y no hacerlo, preferimos el punto", explicó en relación a la conocida como media inglesa. "Pero nosotros con el escudo que tenemos en la camiseta tenemos que ir a buscar victorias tanto en casa como fuera", afirma.

El duelo será especial para Héctor por la coincidencia con su amigo Borja Galán. El ex del Dépor, que este martes se pasó por los micrófonos de Coruña Deportiva, se medirá a sus excompañeros del Deportivo. Galán ya aseguró en Radio Coruña que no celebraría un gol al Dépor si lo logra el domingo. Desde Galicia, Héctor anhela el reencuentro con "uno de mis mejores amigos. Hablo con él todas las semanas". Espera que Galán sea titular y juegue en la derecha para tener que cubrirlo. "Hemos tenido un par de coñas Ojalá que juegue y se venga por mi lado. Le deseo todo lo mejor, pero a partir del próximo partido", explica el pucelano.

Mensaje para Diego Aguirre

La titularidad absoluta de Héctor hace que no haya sitio para Diego Aguirre, uno de los fichajes importantes del verano en el Dépor. Sobre el poco protagonismo de su compañero en banda izquierda, Héctor recuerda que él ya vivió esa situación el curso pasado con Salva Ruíz, que era siempre titular con Fernando Vázquez. "Yo lo viví el año pasado. Esto es fútbol. El entrenador está apostando por mí y a Aguirre sólo le puedo decir que espere su momento. Sobre todo que esté preparado. Psicológicamente sobre todo. Esto es muy largo. Si mañana los papeles tienen que cambiar, le deseo suerte. Es lo bonito del fútbol y es algo muy sano", explica.

Por último, se refirió a la presencia masiva, de nuevo, de aficionados del Deportivo en un desplazamiento. Se esperan muchas camisetas del Dépor en La Rioja durante todo el fin de semana. "Somos muy afortunados. Nosotros estamos encantados y agradecidos. Nos sirve de mucha ayuda. Desde aquí les invito a que sigan animándonos y apoyándonos. Son nuestro motor. Que sigan y que no se cansen nunca", concluye Héctor Hernández.