La Xunta reabrirá los centros de vacunación masiva contra la covid

A mediados de noviembre se reabrirán los centros de vacunación masivos para administrar la tercera dosis de la vacuna contra la Covid a los menores de 80 años y la segunda a los que recibieron la Janssen. ExpoCoruña fue la instalación utilizada por el Sergas para vacunar a la población del área sanitaria de A Coruña-Cee.

En cuanto a la gripe, desde el 25 de octubre pueden solicitar vacunarse de la gripe los mayores de 65 años - en los centros de salud y a través de la web del Sergas-, a partir del 15 de este mes los de la franja de 60 a 64 y desde el día 29 lo puede hacer el resto de la población gallega, según ha señalado hoy el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. La Xunta quiere alcanzar el 75% de la vacunación entre los más de 65 años, par lo que ha adquirido 8.700 dosis por un importe de cinco millones de euros.

El titular de Sanidade y la Conselleira de Política Social,Fabiola García, han visitado esta mañana la residencia pública de la tercera edad de Oleiros, donde han presentado oficialmente la campaña de vacunación de gripe en las residencias, iniciada la pasada semana. Hasta el momento la han recibido 8.000 residentes.García ha animado a los usuarios y trabajadores de estos centros -unas 40.000 personas en Galicia- a que se vacunen. Un llamamiento que la conselleira ha hecho extensible a los ancianos que viven en sus casas. El 99% de las personas mayores de 80 años citadas por el Sergas se han puesto la doble vacuna, covid y gripe, según la información aportada por Sanidade.

La Comisión de Atención Primaria del área sanitaria de A Coruña-Cee considera que la campaña de vacunación va a agravar "aún más la situación insostenible de la Atención Primaria". Denuncia que la Xunta no cuenta con los profesionales, a los que -dice- no se les hace partícipes de la planificación en esta campaña. La información que recibe el personal sanitario es por los medios de comunicación y no por los canales oficiales-señala la Comisión en un comunicado-. Urge una solución a la Gerencia del área. Este jueves, a las doce de la mañana, convoca concentración ante el Centro de salud de Elviña.