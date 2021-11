"¿Alguien me puede explicar para qué pagamos?": las redes estallan por el estado de Bicimad

Cientos de usuarios han criticado en los últimos meses el estado de Bicimad, el servicio público de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid. La falta de vehículos, el mal estado de las estaciones, la inoperatividad de los servicios de atención al público o el vandalismo son algunas de las situaciones que, en el día a día, critican los usuarios.

Mal estado de las bicicletas

El deterioro de los equipos es una de las principales críticas que se vierten en redes sociales. Muchos madrileños han incidido en el mal estado de las bicicletas que, en muchos casos, carecen de sillines, pedales, frenos e incluso ruedas, lo cual, aseguran algunos, pone en peligro al usuario.

"Estoy cansada de querer coger una bici y que no funcione nunca nada. Hoy he cogido cuatro y no funcionaba ninguna. ¿Alguien me puede explicar para qué pagamos una anualidad si jamás ha habido una sola vez que no tenga un problema de cualquier tipo?", comenta una usuaria en Twitter.

Estoy CANSADA de querer coger una bici y que no funcione nunca nada @BiciMAD hoy he cogido 4 y no funcionaba NINGUNA! Alguien me puede explicar para qué pagamos una anualidad si jamás ha habido una sola vez que no tenga un problema de cualquier tipo? @ComunidadMadrid — 🦋 Á F R I C A 🦋 (@africaadalia) October 28, 2021

Otras críticas que hacen algunos madrileños, sin embargo, apuntan directamente a la vandalización de los equipos. "Impresionado con el odio de algunos. Ya no puedo usar esta bici reservada de Bicimad, con el asiento lleno de caca", comenta Gabriel Avalos en Twitter.

Impresionado con odio de algunos, ya no puedo usar esta bici reservad de @BiciMAD con el asiento lleno de caca pic.twitter.com/m6UcF9K3xv — Gabriel Avalos (@EatingMadrid) October 29, 2021

Pero más allá de episodios puntuales, sí existen ciertas críticas que se repiten constantemente y cada día a través de las redes. La falta de motor en las bicicletas, ruedas pinchadas, equipos bloqueados y que no pueden utilizarse o el mal funcionamiento de los frenos son solo algunas de las principales denuncias que los usuarios suelen repetir con frecuencia.

Sin atención al usuario

La otra gran crítica que se repite en las redes es la inoperatividad de los servicios de atención al usuario. Desde la falta de bicicletas en las estaciones hasta la cantidad de cobros indebidos, los usuarios señalan cómo el contacto con las administraciones se torna complicado a la hora de hacer reclamos.

Mientras esperaba que el 010 me atendiese un par de chavales de 14/15 años empezaron a agitar las bicis para ver si desanclaban alguna para un viaje gratis. (#freerider). Les explicamos que haciéndolo fastidiaban al prójimo, que el servicio era público y nos servía para circular — IZH (@irezugasti) October 29, 2021

"Buenos días, sigo pendiente de que resolváis vuestro grave error y elimineis el viaje fantasma de mi usuario ayer a las 15.01 y me devolváis los 0,50 céntimos restantes", dice un usuario.

Aunque gran parte de la responsabilidad del estado de este servicio, señalan los usuarios, tiene que ver con actos vandálicos. Sin embargo, también apuntan a la falta de asistencia por parte de las administraciones. "Ayer en Bicimad, lo típico: tres estaciones frustradas hasta conseguir bici, anclajes que no anclan, bicis rotas o deshinchadas, un motor que se para en marca para asesinarme. Pero hoy quisiera reflexionar sobre vandalismo y Bicimad, porque también tiene miga", comenta una usuaria en Twitter.

"Mientras esperaba que el 010 me atendiese, un par de chavales de 14 o 15 años empezaron a agitar las bicis para ver si desanclaban alguna para un viajes gratis. Les explicamos que haciéndolo fastidiaban al prójiimo, que el servicios era público y nos servía para circular", continúa el hilo de la tuitera.

"Los parquímetros del SER funcionan perfectamente, hay controladores trabajando en cada zona y asegurando que funcionen (mira que son fáciles de romper). Igual Bicimad podría tener un equipo de control igual", termina.