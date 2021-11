El Pleno de A Coruña aprueba las ordenanzas fiscales de 2022 tras el acuerdo de PSOE y Marea Atlántica

El pleno de A Coruña ha aprobado las ordenanzas fiscales de 2022 tras el acuerdo previo entre el Partido Socialista y La Marea Atlántica, que han votado a favor. El PP ha presentado enmiendas, pero todas han decaído. El BNG se ha abstenido. Unas tasas especialmente beneficiosas el año que viene para las familias monoparentales y las numerosas, que pagarán la mitad del impuesto de recogida de basura, de suministro de agua, de depuración y de sumideros. No habrá rebaja del IBI, no la habrá en todo el mandato, pero tampoco subida, se congela, por tanto. Antes de la sesión, fuera del Concello, enla plaza de María Pita hasta cuatro concentraciones. La de los policías locales que han vuelto a ensordecer el palacio municipal con sus pitadas en demanda de mejoras salariales y de medios personales, la de los trabajadores de Nostián, que piden seguridad laboral tras dos años con la concesión de la planta de tratamiento de residuos caducada y los vecinos de la plataforma de Elviña Non se Vende, que insisten en pedir que se desafecte el margen derecho de la avenida de Alfonso Molina para quedar eximidos de ser promotores de lo que se llamó Parque Ofimático y de sus obligaciones.

Se trata del principal impuesto recaudatorio del Concello. Lo que aumenta es la tasa por uso del espacio público para empresas de telefonía móvil y se mantiene la gratuidad de las escuelas infantiles municipales.

La bonificación a las familias numerosas y monoparentales está estimada en unos 53.000 euros que se dejan de percibir. Los nuevos igresos oscilan alrededor del millón y medio de euros. El Concello de A Coruña recauda con el IBI unos 60 millones de euros al año. Marea Atlántica no ha conseguido introducir la eliminación del copago a la ayuda a domicilio o la reducción del IBI de manera social. Aplaude que se vaya a estudiar la rebaja del impuesto de la basura para los vecinos que más recicen y separen los desperdicios.

Las mociones

El PP y la Marea presentarán mociones enmendando los presupuestos del Estado, Marea tambien lo hará con los de la Xunta. Marea y Bloque coinciden en presentar una iniciativa para la celebración de los actos contra la violencia machista, el 25 de noviembre. El Bloque pide la retirada de los honores a Peñamaría de Llano y la rehabilitación de las llamadas Casas de Franco.