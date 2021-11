"Estamos en el pasillo de urgencias esperando una habitación"

El área de urgencias del Hospital Rafael Méndez de Lorca vuelve a tener a sus pacientes en los pasillos por falta de camas y más espacio, según han denunciado varios usuarios y el grupo municipal Izquierda Unida-Verdes.

Este miércoles por la tarde había 5 personas en los pasillos esperando cama y otras 9 en la zona de cuidados medios de urgencias, según ha informado Juan Roque Caro el marido de una paciente oncológica que lleva esperando cama más de 24 horas. "Mi mujer ingresó ayer por una perdida de sangre y además es paciente de oncológica La ingresaron en urgencias y le pusieron un gotero. Estamos en el pasillo esperando cama y los médicos de urgencias nos han tratado de maravilla pero no depende de ellos poder facilitarnos una habitación en planta", informa Juan Roca quien ha manifestado que no comprenden esta situación y como mucho se tendrían que esperar 4 horas en urgencias y que no es la primera vez que se da esta situación.

"Ella tiene las defensas bajas y no es para que este en un pasillo con un gotero esperando planta", indica Caro

180.577 habitantes engloba Rafael Méndez

“No hay un brote de Covid-19 ni una situación de crisis relacionada con la epidemia de gripe ni nada que justifique que los pacientes vuelvan a tener que esperar días en Urgencias para ser ingresados en planta”, señala la concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, que este jueves ha vuelto a denunciar el “colapso” en el Rafael Méndez por falta de camas.

Se trata del único hospital del Área III de Salud, que engloba una población de 180.577 habitantes censados en los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo, y que únicamente dispone de 289 camas. La Organización Mundial de la Salud recomienda 8 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Extrapolando esos datos al Área III de Salud, “aquí hay media cama por cada millar de ciudadanos”, denuncia la concejala de IU-V.

El colapso del hospital Rafael Méndez se ha producido en un día en el que el Servicio Murciano de Salud también ha cesado a cuatro de sus gerentes. ESe trata de los responables de las áreas I (Murcia Oeste-Arrixaca), III (Lorca-Hospital Rafael Méndez), V (Altiplano-Hospital Virgen del Castillo) y VII (Murcia Este-Hospital Reina Sofía)

El Gobierno Regional considera que se trata de algo “temporal”

Según la consejería de Sanidad del Gobierno Regional se va recuperando de forma gradual la normalidad asistencial en los Centros de Salud y los consultorios que constituyen nuestro Sistema Sanitario. “Los retrasos se pueden producir de manera ocasional, por razones puntuales como el final del verano, sustituciones, y otros motivos logísticos. Queremos resaltar que, en ningún caso, se ha dejado de atender la demanda asistencial de estos consultorios, siendo asumida por el respectivo Centro de Salud de referencia”.

Asimismo, la Región de Murcia ha solicitado al Ministerio de Sanidad que se comprometa a acreditar un mayor número de plazas de Medicina de Familia, necesarias para cubrir las demandas de esta especialidad en el territorio nacional. Del mismo, han reclamado al Ministerio el aumento presupuestario específico para la Atención Primaria.