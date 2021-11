La Junta se persona en la causa por abusos sexuales en el Hospital de Medina de Valladolid

La Junta de Castilla y León ha confirmado este jueves que se persona como acusación particular en la causa abierta para investigar la actuación de varios responsables del Hospital de Medina del Campo (Valladolid), que dimitieron o fueron destituidos, ante los abusos sexuales supuestamente cometidos por un profesional del complejo contra una menor de edad, sin que fueran denunciados.

Así lo ha anunciado este jueves, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, quien se ha referido a la reciente decisión de la Fiscalía de Valladolid de formular denuncia frente a quienes tuvieron conocimiento de estos supuestos abusos sin informar al Ministerio Público, al Juzgado o a los padres de la víctima.

Igea ha remarcado que esta personación es un "mensaje" a los responsables intermedios de la Administración: "No se puede tolerar la ocultación, no se puede tolerar el manejo de situaciones como la sucedida en el Hospital de Medina del Campo", que ha considerado "completamente inadecuado".

Aunque ha insistido en que este planteamiento no pretende poner en cuestión la presunción de inocencia ni prejuzgar los hechos que analizará la Justicia, el vicepresidente y portavoz de la Junta ha incidido en que los empleados públicos deben tener "bien claro" que "cuando a uno le comunican un delito tiene que acudir a la Fiscalía".

En este sentido, ha añadido que la Junta "no va a tolerar que estas cosas sucedan" y se ha propuesto que lo ocurrido en el Hospital de Medina del Campo "no puede volver a suceder" porque "no es admisible", en referencia a los supuestos abusos sexuales y a la supuesta ocultación de las denuncias internas de los mismos.