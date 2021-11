Zoo de Madrid abre la votación para los nombres de los gemelos panda

Este viernes el zoo de Madrid en consenso con la Asociación de Parques Zoológicos de China, ha abierto la votación para decidir los nombres de los gemelos panda nacidos en el Zoo Aquarium de Madrid.

Tras dos meses de crecimiento, vitales para que desarrollaran el sistema inmune y termorregular, los pequeños pandas ya no necesitan incubadora y están totalmente cubiertos del pelaje blanco y negro característico de su especie.

La votación popular se resolverá entre los siguientes nombres, You You, Jiu Jiu, Xing Mu, Bing Tang, Hua He y Yue Yuan, con los que se pretende rendir homenaje a Madrid, y al origen chino de sus padres.

En esta votación todo el que quiera podrá participar y ganar entradas dobles por las respuestas más originales de los dos nombres elegidos por mayoría.

En 2007 se llegó a un acuerdo entre el Zoo Aquarium de Madrid y la Asociación de Parques Zoológicos de China, y se puso en marcha un programa de conservación de la especie con la cesión de un pareja reproductora.

Hasta el momento, la inseminación artificial que se ha llevado a cabo en el Zoo de Madrid de esta pareja ha permitido aportar con éxito, seis crías de panda entre los que se encuentran los gemelos nacidos el pasado 6 de septiembre.

El panda ha reducido su categoría de amenaza, de Peligro a estado Vulnerable, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN).