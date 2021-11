Cerrado al tráfico el aeropuerto de Palma por la presencia de pasajeros en la pista

El tráfico del aeropuerto de Palma ha sido paralizado durante la noche de este viernes por la presencia de pasajeros en la pista. Los aterrizajes y despegues en Son Sant Joan han sido suspendidos porque un grupo de personas está deambulando en las pistas.

El aeropuerto ha cancelado sus operaciones aéreas porque una veintena de pasajeros de un vuelo entre Marruecos y Turquía se han escapado del avión, después de que tuviera que aterrizar de urgencia en Son Sant Joan por la presunta indisposición de una persona.

Esperas en llegada a #Palma y posibles desvíos. Tráfico con destino a ese aeropuerto parado por seguridad. Al parecer ha aterrizado un vuelo y podría haber pasajeros de dicho vuelo deambulando por pistas y rodadura. #SafetyFirst pic.twitter.com/U07VBHMwzO — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) November 5, 2021

El suceso ha tenido lugar sobre las 20.30 horas cuando un aparato de la Royale Air Marroc ha aterrizado de urgencia en Palma porque un pasajero se encontraba mal y precisaba atención médica urgente. Los agentes de la Guardia Civil están buscando a los pasajeros que han abandonado el aparato y ya han identificado a algunos. Sin embargo, todavía desconocen el total de cuántos pasajeros han bajado del avión.

Como los viajantes huidos se han dispersado por la zona de las pistas, la dirección del aeropuerto, por seguridad, se ha visto obligada a desviar los vuelos que tenían que aterrizar en la capital balear y retrasar las salidas hasta que la Guarida Civil de con los pasajeros huidos.

El aeropuerto tenía este viernes cerca de 50 vuelos programados entre salidas y llegadas. A las 23:00 horas quedan pendientes de operar 27 llegadas y 20 salidas del aeropuerto y se han producido 9 desvíos de vuelos: 5 a Barcelona, 2 a Menorca y otros 2 a Valencia.

Fuentes de la investigación confirman a la SER que la principal hipótesis con la que se trabaja es con la de que estuviera todo planificado para entrar de forma irregular en España.

El paciente que ha desviado el vuelo, en perfecto estado y bajo custodia policial

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a la Cadena SER que la persona que aparentemente se encontraba mal ha sido trasladada este viernes por la noche a un hospital cercano, donde se le ha hecho un reconocimiento médico en el que no han encontrado indisposición. Esta persona se encuentra bajo custodia policial.

Sin embargo, la persona que le acompañaba hasta el hospital ha aprovechado ese momento para marcharse del centro hospitalario y no ha sido encontrado por el momento. Hay desplegados agentes para intentar encontrarlo.

Un sobrecargo retirado: "Este tipo de búsqueda no está prevista en ningún aeropuerto del mundo"

Hora 25 ha entrevistado este viernes a Jorge Carrillo, un sobrecargo retirado que ha analizado la situación a la que se está enfrentando esta noche el aeropuerto balear. Esto es lo que ha dicho:

Hay una primera parte que es la comunicación antes de aterrizar por parte del comandante, explicando que tiene un caso de una emergencia médica y que no puede esperar hasta llegar a Estambul porque necesita desembarcar a ese pasajero para que reciba atención médica de forma urgente, lo que lleva a la autorización, que es una situación normal que incluso hemos vivido varias veces en Iberia. Una vez aterriza, me imagino que habrán acercado una escalera y habrá llegado una ambulancia con la asistencia médica. Como no se supone que ninguna situación extraña que pueda llevar a la necesidad de una movilización de seguridad entorno a la aeronave, la única presencia que se han podido encontrar los pasajeros que han querido escaparse es la de un sobrecargo o tres auxiliares que estaban en avión y cuya función no es la de oponer resistencia ni están preparados para esto.

Una vez los pasajeros bajan a la pista, el aeropuerto es un recinto cerrado por razones de seguridad, que no tiene comunicación con el exterior. Por consiguiente, imagino que la Guardia Civil estará buscando a los pasajeros fugados. Pero el aeropuerto de Palma es un complicado porque tiene mucha extensión y cuenta con varias ramificaciones, por lo que la búsqueda puede durar un tiempo, sobre todo por el tiempo transcurrido desde la fuga hasta que las autoridades han comenzado esta búsqueda. Imagino que no hay unidades de la Guardia Civil suficientes en número para este tipo de búsqueda, que no está prevista en ningún aeropuerto del mundo.

No es habitual enviar policías junto a la ambulancia, en todo caso, los pueden asistir algunas unidades, pero en ningún caso las suficientes como para frenar esta fuga de pasajeros. No hay una disponibilidad de fuerzas de seguridad permanente para una situación de este estilo.

"Nos han paralizado el vuelo"

Rubén Herraiz es un pasajero que se encontraba en el aeropuerto de Palma en otro vuelo cuando se ha paralizado el tráfico aéreo por la invasión de pista del vuelo entre Marruecos y Turquía. El pasajero ha sido entrevistado en 'Hora 25' este viernes.

"Nos han paralizado el vuelo. El piloto nos ha dicho que ha habido una emergencia médica y que al atender al enfermo se han fugado 24 personas. Nos ha dicho que podíamos desembarcar, pero nos ha recomendado quedarnos. Nos han permitido bajar, pero cerca del avión. En algún momento hemos visto coches de policía, pero no se ve mucho más", ha explicado.