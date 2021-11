Las mujeres rurales del Moncayo toman la palabra

El espacio radiofónico 'En femenino puede SER', en Cadena SER Tarazona, nace como un punto de encuentro en el que hablar de emprendimiento, campo, política local, cultura, deporte, ocio, violencia de género o conciliación entre otros asuntos de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, en la provincia de Zaragoza.

Y se hace a través de testimonios en primera persona que, ya en el primer programa, han empezado a mostrar mujeres rurales orgullosas de vivir en su pueblo, con iniciativa e inquietudes por conseguir un futuro mejor para ellas, sus familias y sus pueblos.

El primer programa, emitido el miércoles 3 de noviembre, ha sido toda una declaración de intenciones, “la mujer en el medio rural es mucho más activa, participa en todos los ámbitos, se asocia, va a talleres, trabaja, quiere seguir con su vida social y creciendo espiritualmente”, asegura Cristina Prieto desde Trasmoz.

Mujer rural y empresa

En la comarca de Tarazona y el Moncayo las cifras de paro femenino duplican las del masculino. Emprender es muchas veces la mejor alternativa para las mujeres rurales. En este primer programa nos hemos acercado hasta Trasmoz para hablar con Cristina y conocer ‘El Trasmocero’, su panadería sin gluten que vende online a todo el país.

Cristina Prieto, en su panadería sin gluten de Trasmoz / Cristina Prieto

Mujer rural y nuevas tecnologías

El negocio de Cristina pone de relevancia el dicho ‘del pueblo al mundo’ a través de las nuevas tecnologías. También lo escenifica la asesoría que acaba de montar Sara Jaime, en Tarazona, “una consultoría de márquetin digital especializada en Copywriter, que es la escritura persuasiva aplicada a las ventas”. Desde su casa, en Tarazona, atiende a clientes de todo el mundo.

Entrevista de Eva Sánchez con Cristina Prieto para 'En femenino puede SER' / Cadena SER

Mujer y política local

Tan solo el 20 por ciento de los ayuntamientos aragoneses está regentado por mujeres. En la comarca de Tarazona y el Moncayo hay 16 municipios con tan solo 3 alcaldesas.

Una de ellas, la de Los Fayos, es Rocío Berrozpe, “esa mentalidad de que tenemos que llegar a todo, ser supermujeres, perfectas, al final nos aboca a pensar: no me voy a meter en esto porque no voy a poder llevar un Ayuntamiento”.

Mujer y cultura

A las mujeres rurales les cuesta entrar en política, pero son muy activas en dinamizar la vida cultural y social de sus municipios. Milagros Arriazu ha puesto en marcha la iniciativa Avivar Añón, integrada por las mujeres de su pueblo.

Avivar Añón / Cadena SER

“Lo que pretendemos es dinamizar de mil maneras, hace mil actividades y embellecer el pueblo”. De hecho, lo han llenado de rincones con flores y salpicado con versos de Bécquer. Ahora combina su actividad social con su proyecto de montar una granja de huevos camperos “de gallinas felices”, matiza.

Noticias y convocatorias

‘En femenino puede SER’ incluye además una sección de noticias, planes de igualdad y convocatorias al servicio de las mujeres rurales. En este primer programa, nos hemos hecho eco de la nueva plataforma abierta por el Instituto Aragonés de la Mujer para tejer redes entre las mujeres en las zonas rurales, la convocatoria de ayudas para adquisición de vivienda rural del Gobierno de Aragón y el premio TalentA, de Fademur, que trata de reconocer las iniciativas de las mujeres rurales en el sector agroalimentario.

‘En Femenino puede SER’ se emitirá en seis programas a lo largo de otros tantos miércoles de los meses de noviembre y diciembre. Un espacio auspiciado por la Comarca de Tarazona y el Moncayo que trata de convertirse en un referente para todas las mujeres rurales del Moncayo.