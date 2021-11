Sánchez extiende el mensaje de unidad en el Congreso del PSOE aragonés

Entre la exactitud de los números y la catarsis de las emociones ha buscado la fórmula Pedro Sánchez para lanzar un mensaje de unidad al PSOE a nivel autonómico, como ya hizo en el Congreso Federal. El Secretario General lo ha escenificado hoy abrazando a un Javier Lambán que le ha resultado incómodo con sus opiniones, y también recordando en su discurso al presidente extremeño Fernández Vara, también del grupo más crítico con el Presidente.

"Un Presidente y un amigo" es lo que Sánchez dice haber encontrado en Lambán durante la pandemia, una afirmación después de haber recordado los orígenes del PSOE en el siglo XIX como un motivo más para trabajar todos en la misma dirección. "Es un orgullo encontrar un partido unido cuando más lo necesita España" ha confesado el Secretario General.

Aragón, en cifras

Avanza la legislatura y Sánchez también abre la libreta de los que considera sus éxitos. Ahí aparecen los ERTES, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o legislando sobre la vivienda y la muerte digna. además de la revalorización de las pensiones con el IPC como referencia.

Ha querido comparar para reforzar el mensaje de la necesidad de la socialdemocracia en momentos como estos, traducido en las medidas que recogen los Presupuestos Generales: 2100 millones en becas, que supondrán ayudas para 17 mil estudiantes en Aragón; la reversión total de los recortes en dependencia para beneficiar en torno a 40 mil dependientes en la comunidad, o los más de 21 mil que se pueden acoger al Ingreso Mínimo Vital.

Sobre otros asuntos, ha resaltado los 30 millones para Teruel en busca de combatir el reto demográfico o, abriendo más el foco, el 31% más de fondos para Aragón en los Presupuestos en 4 años socialistas con respecto a los que destino el Gobierno de Mariano Rajoy.

Elogios al sistema sanitario

Buenas palabras del Secretario General al trabajo y las decisiones que tomaron en la Conferencia de Presidentes y capítulo destacado en el combate contra la pandemia a través de la salud pública, "garantizando las dosis por vulnerabilidad y no por el bolsillo", ha afirmado Sánchez. Ha recordado a los profesionales sanitarios y también con especial ahínco se ha referido a la comprensión de los ciudadanos, que "han entendido que vacunarse es una obligación, de protegerse y proteger a los demás. Han demostrado el mejor de los patriotismos", ha concluido Sánchez. Incluso ha tenido tiempo para la crítica a un Partido Popular que "no estuvo a la altura cuando llegó la pandemia y la intentó usar para desgastar al PSOE, aunque no lo lograron".