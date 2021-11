Pontón pide al BNG "ambición" para "chegar á maioría social" y alcanzar la presidencia de la Xunta

El BNG celebra hoy en A Coruña su XVII Asemblea Nacional con la que pretende dar por cerrado el proceso de resistencia, reorganización y remontada, que le permitió en las últimas elecciones autonómicas situarse como segunda fuerza política, para iniciar el camino con el que pretende alcanzar la presidencia de la Xunta en los comicios gallegos de 2024.

Así lo ha expresado la portavoz nacional, Ana Pontón, en el discurso de apertura del congreso, que se celebra en el Coliseum, en el que saldrá reelegida como máxima responsable de la formación política y aspirante a culminar ese reto que ella misma ha fijado. En su intervención, Pontón ha buscado el equilibro entre el mensaje nacionalista y el más social.

Para lograr el reto será necesario "chegar á maioría social" y "non caer no informismo". De ahí, ha dicho, su reflexión previa a confirmar que se presentaba a la portavocía nacional del Bloque. "Temos que construír un proxecto gañador, ser ambiciosas e ir a por todas", ha subrayado. La portavoz nacional consideró un acierto el esfuerzo del Bloque por "fuxir de ideoloxismos" para "poñer no centro ás persoas".

Pero para lograr el objetivo, también será necesario, a juicio de Ana Pontón, conservar una de las ideas fuerza del BNG: "ter as mans libres ante a sumisión centralista" o "ser firmes na idea de non dependencia", en palabras de la portavoz nacional en diferentes momentos.

Las elecciones municipales serán la próxima cita para calibrar las opciones del Bloque de lograr el que sería su mayor logro histórico.

Más de 3.000 militantes participan en esta asamblea que servirá para renovar el ideario del BNG y su organización interna

La asamblea eliminará el límite de tres mandatos para los cargos del partido e institucionales que, de facto, no tuvo consecuencias, al menos, en ninguno de los puestos de relevancia de la formación. Eso sí, se mantiene el principio de "evitar" la acumulación de años, si bien con el matiz de hacer excepciones para aprovechar la experiencia de los dirigentes nacionalistas.

El Bloque saldrá de su asamblea con un protocolo de actuación para prevenir violencias machistas en el seno de la organización, que podrán llegar a sanciones -las recogidas estatutariamente ya, inclusive la expulsión de la organización- si así lo determina la comisión de garantías.

Al margen de la elaboración de este protocolo, que se integra en las bases organizativas, el BNG se propone "favorecer unha maior participación das mulleres" en la política. El Bloque quiere fomentar el impulso de liderazgos y fomentar la participación de base y señala que "é urxente afrontar con maior constancia e seguimento a análise das circunstancias que afectan á participación das mulleres e arbitrar medidas".

En los objetivos políticos de la organización "feminista e verde", como se define, el BNG, que también se marca un relevo generacional ordenado, se propone conseguir más gobiernos municipales y diseñar propuestas "verificables" si gobierna la Xunta.