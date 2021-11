El Villarreal se reencontró con el triunfo tras imponerse por la mínima, con un gol de Manu Trigueros, al Getafe, lo que le permitió sumar de nuevo tres puntos de una tacada tras cuatro jornadas sin vencer; mientras que el cuadro madrileño se hunde de nuevo como colista de la categoría.



Unai Emery reforzó su línea medular con la inclusión de Manu Trigueros y el Villarreal se hizo dueño y señor del balón durante todo el partido. Apenas habían transcurrido diez minutos cuando los locales se avanzaron el marcador tras un pase en diagonal de Estupiñán desde la banda izquierda que Alcácer no llega a rematar pero Trigueros, entrando en segunda línea, marcó a placer ante la pasividad de los centrales.



El partido se ponía de cara por primera vez en mucho tiempo para el Villarreal que sin embargo perdía por lesión a su mejor jugador en lo que llevamos de temporada, el neerlandés Arnaut Danjuma, tras no recuperarse de un golpe recibido poco antes del gol tras una entrada de Djene.



Tras el tanto, el Getafe subió su línea de presión y su agresividad, lo que le permitió recuperar algún balón cerca de las inmediaciones de Rulli pero se mostró inoperante en los metros finales, incapaz de poner en apuros al cuadro local.



En el minuto 20, Alcácer pudo hacer el segundo en una nueva acción sin contundencia de la defensa madrileña pero David Soria evitó el tanto del ariete valenciano.



El Villarreal manejaba a su antojo el partido aunque le faltó concretar su absoluto dominio en más opciones de gol, ya que hasta los instantes finales no volvió a poner en apuros al meta del Getafe, en una acción que acabó en gol de Alcácer pero el VAR decretó que había fuera de juego del atacante y el partido llegó al descanso con la mínima ventaja local.



En la reanudación, con un Villarreal que se vio obligado a sustituir a Yeremy, los de Quique Sánchez Flores salieron con un mayor ímpetu, aunque de nuevo fue Alcácer el que pudo marcar pero Mitrovic, en una gran acción defensiva, se adelantó al remate del internacional español y evitó el segundo del Villarreal.



El 'submarino amarillo' se hacía de nuevo con el mando del partido, aunque la entrada de Mata dio mayor mordiente al equipo madrileño y el veterano delantero dispuso de la primera gran ocasión de los suyos a veinte minutos del final, pero encontró una respuesta magnífica del portero argentino Rulli.



Pese al susto, el Villarreal seguía dominando el choque con un Capoue excelso en el corte que permitió a su equipo salir con soltura al ataque en busca de un segundo gol que pudo firmar Dia, pero el remate del camerunés fue repelido por el poste.



La estrechez del marcador mantuvo la emoción en el tramo final del partido, aunque lo cierto es que el Getafe fue incapaz de generar peligro, ni siquiera la entrada de Vitolo, en su vuelta a los terrenos de juego, dio algo de claridad de ideas al equipo getafense que vio impotente como se le escapaba el partido.