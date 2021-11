Dónde comer en A Coruña

¡Hola, marineros!

Vuelvo a Llegando A Puerto con uno de esos post que que sé que os encantan. Y esta vez, válido para vecinos de A Coruña y turistas. Porque después de escribir Los lugares imprescindibles que ver en A Coruña es obligado recomendaros sitios en los comer en la ciudad.

¡Y atención! Porque no os traigo los tres o cuatro de los mejores restaurantes de Coruña, sino toooooda una lista de tabernas, bares y hasta alguna estrella Michelín para que se adapte a todos los gustos y bolsillos.

Así que coged boli y papel (o las notas del móvil, allá cada uno con su nivel de digitalización) que ¡empezamos!

La pulpeira de Melide

Si sois de A Coruña, probablemente sabréis que hay dos Pulpeiras de Melide en la ciudad. Hoy os hablo de la de plaza de España o Campo da Leña (La de Lola ya os la recomendé en este post de Os Mallos sobre El triángulo de las pulpeiras). Allí podéis encontrar, además de pulpo, todo tipo de comida gallega tradicional pero renovada, especialmente del mar. Desde marisco como almejas, navajas o zamburiñas hasta salpicón y pescados. Siempre es un acierto.

A Peneira

Si quieres comida casera gallega tradicional, es tu lugar. Más de batalla, pero ideal para cenas de grupo. La relación calidad-precio, al menos hace años, era un acierto.

Árbore da Veira

Nuestra única estrella Michelín. En la comarca de A Coruña llegamos a tener tres en su momento, pero ahora mismo es la única que nos queda gracias al cocinero Luis Veira. Sé que este plan no es para todos los bolsillos (de hecho, yo nunca he ido) pero si puedes permitírtelo disfrutarás de una experiencia diferente en un entorno privilegiado.

Taberna 5 mares

Si quieres conocer el proyecto de Luis Veira, pero no te alcanza el presupuesto, la alternativa es su Taberna 5 mares, también en el monte de San Pedro y con excelentes vistas. Es la versión más informal del proyecto de Luis Veira e Iria Espinosa.

La Escondita

Si todavía buscáis terrazas "free covid" esta es una buena opción y justo al lado del Palacio Municipal. Tampoco es barato aunque si estás de visita en la ciudad, te recomiendo que lo pruebes. Si eres de A Coruña, aprovecha para reservar a principios de año porque es uno de los pocos restaurantes de la urbe que ofrecen calçots y no me preguntéis el porqué porque no lo sé

El de Alberto

Uno de los mejores restaurantes de A Coruña. Muchos lo conoceréis de su local en Monte Alto, pero se ha mudado a la calle Comandante Fontanes. No es barato, pero pagas calidad y no postureo.

Comarea

Otro nombre imprescindible en la ciudad. Disponen de dos restaurantes, uno en Matogrande y otro junto al dique de abrigo. Es famoso por sus arroces.

O Lagar da Estrella

En este caso tengo que admitir que no es un restaurante que me haya enamorado, pero lo traigo a esta lista porque es uno de los grandes éxitos de la ciudad y a la gente le suele encantar. En especial llaman la atención sus postres trampantojo.

La Bombilla

¡No todo iba a ser restaurantes caros! La Bombillas es un clásico coruñés y, te guste o no la fritangada, hay que recomendárselo a todo visitante de la ciudad. Vale que no es ejemplo de calidad y delicadeza, pero que levante la mano quien no ha disfrutado de su tortilla o croqueta (sí, solo una y enorme). A los turistas les siguen llamando la atención sus servilleteros creados con los botes de Cola Cao.

La Herculina

Uno de mis favoritos y al que no he vuelto desde pandemia por falta de terraza. Es un restaurante de cocina elaborada a muy buen precio, en especial su menú del día entre semana, que incluye un plato principal, un segundo de carne o pescado y postre.

Atlántico 57 o El Andén de Riazor

Son dos locales en el mismo edificio pero en diferentes plantas. Yo tengo que admitir que las dos veces que fui al Andén me defraudó (fue hace años), pero es verdad que las vistas son imejorables. Tiene una terraza a pie de playa y comes con uno de los mejores paisajes de A Coruña. En cambio, en el 57, que en teoría es más barato, me sorprendieron para bien sus platos. Cualquier de los dos es una opción genial para comer mirando al mar.

Moon

Seguimos por la zona disfrutando de las vistas y la realidad es que la terraza de Moon es inmejorable para tomarse un cóctel o un café después de comer. De noche también es pub, así que mejor consultar los horarios y los eventos de cada día en redes antes de ir.

Koh Lanta

No os pensaríais que iba a hacer un artículo sobre Dónde comer en A Coruña sin hablaros de uno de mis restaurantes favoritos ¿no? Los que me seguís en redes sabéis que me refiero a Koh Lanta. Un sabor fantástico, buen precio y un trato y servicio inmejorable. Los platos imprescindibles son el Pad Thai y el Arroz Nasi Goreng.

Monkee Ramen

Y para los que os guste el ramen, por fin hay un restaurante en A Coruña que lo sabe elaborar de verdad. ¡O eso dicen! Porque a mí gustar, me gustó pero la realidad es que nunca he probado el original en Asia.

Mamá Chicó

Empezó postureando como nos gusta en A Coruña pero su calidad ha logrado consolidar el proyecto, no solo en la ciudad, también tiene restaurantes en Vigo y Madrid. En A Coruña puedes encontrarlo en la calle Picavia (plaza de Lugo) y es de esos locales que vale para cualquier hora del día porque ofrece desayunos, comidas y cenas. A mí particularmente me encantan sus pizzas.

Concepto Negra

Cualquiera de los tres locales del concepto negra son una buena opción para ir de tapas. Tapa Negra fue el primero pero yo prefiero Alma Negra para tapear y Boca Negra, más elaborado.

El Valentín

Ideal para un domingo en el que os levantéis tarde y os apetezca comer entre brunch y picoteo. Tiene muchos bagels, tostas, pero también pokes y platos. A mí me gusta el local y el ambiente. Si hace bueno, su terraza es buena opción porque siempre da el sol.

La Teresa

Una carta diferente con gente maja atendiendo ¿Se puede pedir más? Yo os recomiendo sus alcachofas. ¡Espectaculares!

Mesón Os Castros

Si dejamos el centro a un lado y bajamos el presupuesto una gran elección es el Mesón Os Castros. Que lo de mesón no os engañe porque se ha renovado y, aunque no deja de ser un restaurante de barrio, con el buen ambiente que ello implica, el sabor de sus platos no tiene nada que envidiar a otros. Además, es famoso por sus cocidos y laconadas, aunque yo la mejor laconada de A Coruña la probé en Casa Cuba.

La Tita Rivera

El último local de moda en la ciudad y por el que todavía hay que largas esperas. Tradicionalmente era un bareto de O Portiño (que se transformaba en after de madrugada) desde el que ver una de las puestas de sol más bonitas de A Coruña. Ahora, lo regenta Estrella Galicia y lo ha convertido en el sitiode moda. Aunque está un poco lejos del centro, si estás visitando la ciudad, vale la pena recorrer el paseo marítimo hasta O Portiño e ir disfrutando de las vistas de camino. También se puede acceder en coche sin problema.

A taberna da Galera

Ya os hablé de ella en otro post sobre restaurantes de la calle Galera y además ahora tiene otro establecimiento en plaza de Tabacos: A taberna da Tabacalera. Es imprescindible probar sus tomates confitados. Se te deshacen en la boca.

Río Ulla

En esta lista me falta una marisquería como tal y como yo no suelo comer mariscadas en A Coruña la recomendación no está basada en mi experiencia, si no en la fama que tiene: Río Ulla. En internet tiene detractores y defensores, así que no me hago responsable del dineral que os gastéis. Jeje.

Sé que me faltan muchos restaurantes geniales de la ciudad, porque, por suerte, A Coruña tiene un sector hostelero súper chulo. Pero, aunque no están todos los que son, sí son todos los que están. ¿O vosotros quitaríais alguno? ¿Cuál añadiríais? Dejadmelo en comentarios.

Si os ha gustado la lista, compartidla en redes y, sobre todo, con todos esos amigos que cuando visitan la ciudad os preguntan a dónde comer en A Coruña.Si os habéis quedado con hambre, también podéis pinchar en la sección de Bares y restaurantes y seguir otro ratito por el blog.

¡Gracias por leerme!