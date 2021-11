El Concello de A Coruña y la Fundación Emalcsa han presentado la nueva edición del FESTIGUAL

El Concello de A Coruña y la Fundación Emalcsa han presentado la quinta edición del FESTIGUAL, el Festival de Artes pola Inclusión Cultural.

Tras el parón de la pandemia, Festigual vuelve a las calles de la ciudad desde mañana con una edición en la que abre el abanico de las personas vulnerables.

Este 2021 participan compañías como la Orquesta catalana Basket Beat o la Fundación DISA, de Canarias, la compañía galega Redrum, que este martes presenta a su obra feminista Invisibles. El festival lo cierra una actuación de Tanxugueiras. Habrá una exposición de fotografía, "Unha mirada dende diversidade" a cargo de Nós why not. Estará colgada de los faroles de los cantones y jardines de Méndez Núñez, Avenida do Porto, Plaza de Lugo y Primo de Rivera con Praza Ourense

Toda la información en la web www.festigual.com

En el Festigual colaboran Vegalsa, a Fundación María José Jove e a Deputación da Coruña.