Un apagón informático paraliza parte de la actividad del Provincial de Castellón

El Hospital Provincial de Castellón sufrió el pasado domingo por la noche un apagón informático que ha afectado a parte de la actividad del centro sanitario.

Fuentes sindicales han señalado a Radio Castellón que los problemas afectan especialmente a las consultas externas, a la citación de pacientes o a los trámites para realizar recetas electrónicas.

Comisiones Obreras advierte que se trata de "un gran colapso y desde el domingo no se puede normalizar la actividad". Por su parte, UGT ha explicado que no saben cuándo se podrá solucionar este problema, porque incluso los profesionales sanitarios "no pueden actualizar la historia clínica de los pacientes".