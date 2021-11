La incertidumbre de la semana blanquiazul

El Deportivo comenzará desde este miércoles a preparar un partido que a día de hoy no sabe si tendrá que jugar. Y es que el Extremadura, que lleva toda la temporada sin cobrar, está inmerso en una huelga que afecta de lleno al duelo con el Dépor. La plantilla del equipo de Almendralejo aceptó dar diez días a una empresa que pidió tiempo para encontrar una solución. El viernes expira ese plazo y ese día se tomará la decisión sobre el partido de Riazor. Si no llega el dinero, el Extremadura no viajará A Coruña y el Deportivo ganará automáticamente el partido por 3-0. El Deportivo, en caso de que el rival no viaje deberá presentarse igualmente el domingo en Riazor.

Manuel Mosquera explica cómo se vive la situación

El entrenador del Extremadura, Manuel Mosquera, ha asegurado en Radio Coruña que no se quiere mojar sobre si va a haber partido el domingo. "No tengo ni idea", afirmó en Coruña Deportiva. El coruñés explica que en la caseta de Almendralejo "estamos expectantes de que se solucionen las cosas" y "siempre creemos que la solución va a venir".

El Extremadura dio un plazo de una semana a la empresa inversora para encontrar una solución, y tras numerosas promesas incumplidas durante el curso, hay optimismo en que esta prórroga sirva para desbloquear la huelga y la situación del Extremadura. "El otro día decidimos confiar. Una empresa con renombre nos pidió 10 días y se los dimos, y por eso hemos confiado. En horas pasan muchas cosas", explica.

Por último, Mosquera ha lanzado un mensaje de optimismo sobre el futuro. "Entre todos nos damos una energía y un mensaje de pensar que va a pasar. Creo que las cosas en la vida ocurren para bien. Por eso somos un equipo muy fuerte mentalmente"