El exfutbolista del Real Murcia que publicó la carta: "Un equipo no quiso contar conmigo por ser bisexual"

El exfutbolista del Real Murcia que publicó una carta abierta hablando sobre su sexualidad ha querido hablar con SER Deportivos Región de Murcia en una entrevista en la que cuenta los motivos por los que no ha dicho su nombre y cómo dio los pasos dentro del mundo del fútbol para abrirse con su orientación sexual.

Este futbolista, que sigue en activo, relata cómo ha pasado de evitar hablar del género de su pareja a contarlo sin ningún tapujo con sus compañeros de equipo: "Lo importante no es que lo sepa todo el mundo, es no tener problema en que nadie lo sepa. Si sale la conversación lo cuento y no me genera problemas. Esa es la máxima normalidad, no tener que ocultarlo".

Pese a la norma positiva de todo el mundo del fútbol, sí reconoce que en algunas ocasiones no ha sido así y cuenta dos de ellas: las bromas de un compañero sobre su condición sexual con el que después comentó lo que le había molestado; o con un club que no quiso contar con él por ser bisexual.

Una entrevista con su voz en la que apunta cómo acabar con la lacra de la homofobia que es habitual en el mundo del fútbol masculino y no en otros deportes.