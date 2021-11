Ballester asume la presidencia del PP de Onda con el respaldo de afiliados de toda la provincia

El Partido Popular de Onda acaba de proclamar, por unanimidad, a Carmina Ballester como nueva presidenta de la agrupación local, relevando a Salvador Aguilella que deja el cargo tras 16 años. En el acto, que se ha celebrado en el Museo del Azulejo, cerca de un centenar de afiliados de Onda y de toda la provincia han querido agradecer la labor de Aguilella y mostrar su apoyo a Ballester, entre ellos la presidenta del PPCS, Marta Barrachina, vicesecretarios, diputados, senadoras, alcaldes, portavoces y militantes de base.

Las primeras palabras de Carmina han ido dirigidas a su predecesor, Salva Aguilella, a quien le ha dado las "gracias por todos los años de dedicación íntegra al Partido. Contigo hemos aprendido a ser mejores políticos, a curtirnos en la fría oposición y a gobernar desde la seriedad, honestidad y el sentido común".

"Cuando me afilié al PP me di cuenta que estaba en el lado de la política en el que quería estar. En el partido que no cree en la cultura de la subvención, sino en la religión del esfuerzo para llegar tan lejos como nos proponemos. En el partido que premia el talento en vez de castigar a los emprendedores que triunfan. En el partido que no te pregunta el sexo, a quien rezas o a quien amas para darte una oportunidad. En el partido que se siente orgulloso de nuestra identidad nacional, de nuestra bandera, tradiciones y de nuestro Rey", ha proseguido la nueva presidenta.

Partido del pueblo

Carmina Ballester también ha reivindicado la política de calle, la de bajar a la plaza, escuchar y actuar. "Somos el partido del pueblo, pongámonos las zapatillas y echemos a andar. Solo así encontraremos por el camino historias por las que vale la pena trabajar y mejorar la vida de los ciudadanos. Esto es lo que de verdad importa en política. Que no nos distraiga nada más. Así lo creo y así lo aplicamos cada día mi equipo y yo en Onda".

En cuanto al proyecto, la dirigente popular ha comentado que "nos mueve la ilusión de convertir Onda en la capital del talento, la innovación y la competitividad que acoja a grandes empresas. Porque así se genera el empleo y la riqueza para una tierra. Nos mueve la ilusión de ser la ciudad de la provincia donde sus vecinos paguen menos impuestos, porque a los ondenses no hace falta que nadie les diga dónde invertir su dinero. Nos mueve la ilusión de convertir cada rincón abandonado en un pequeño museo cerámico con nuestro plan Onda Bonica. Nos mueve la ilusión de sentir los 365 días del año el palpitar de la cultura y el deporte. De disfrutar de nuestros encierros, fiestas y tradiciones y emocionarnos con el himno de El Salvador. Nos mueve la ilusión de hacer de Onda una ciudad más amable con nuestros mayores, niños y animales de compañía. Una ciudad donde la tecnología se pone al servicio de la democracia y el talento al servicio de un futuro más sostenible".

Por último, Ballester ha cerrado su intervención alegando que "esta es la política en la que creo y me mueve la ilusión por ayudar a cada uno de los ondenses que necesiten una mano amiga, que se esfuercen por cumplir su sueño o que se comprometan a dejar una Onda mejor a sus hijos. Y allí, junto a ellos, como siempre, estará este PP. A mi equipo y a mi nos mueve la ilusión de trabajar mucho para poder dar el relevo un día con la conciencia tranquila y la satisfacción de dejar una ciudad mejor de la que nos encontramos".

Nuevo equipo

Por otro lado, la presidente ha propuesto un nuevo equipo conformado por Vicent Bou como secretario general, Óscar Valero como coordinador general y María Prades como portavoz. Además, como vicesecretarios entran María Baila, en el área de Emprendimiento, Comercio y Hostelería; Sergio Puig, en el área de Comunicación y Redes Sociales; Juan López, en el área de Acción vecinal y barrios; Silvia Chamorro, en el área de Participación y Transparencia; y Maria José Moliner, en el área de Movilización y organización sectorial. Un equipo que se complementa con las secretarías ejecutivas y de área.