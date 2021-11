Los presupuestos de Almeida para 2022 aumentan el gasto social menos de la mitad que las cuentas de este año

El Ayuntamiento de Madrid aprueba este lunes en Junta de Gobierno el proyecto de presupuestos para 2022, unas cuentas que en Cibeles dicen que ayudarán a consolidar la recuperación económica y social de la capital tras la pandemia y Filomena. Hace unos días el alcalde aseguraba que estos son los presupuestos que necesita la ciudad “para seguir creciendo y afrontar el invierno complicado que se avecina” por eso, decía, se seguirá apostando por las inversiones y por mantener las prestaciones sociales para ayudar a los más desfavorecidos.

En este sentido, el gasto social para 2022 aumenta un 6,4 % superando por primera vez los 1.000 millones de euros, sin embargo, se queda lejos del incremento del 13,9 % que recogen las cuentas de este 2021. Además, habrá ajustes en algunas partidas de gasto. En el equipo de gobierno dicen que para compensar los 200 millones de euros, que según sus cálculos van a dejar de ingresar con el nuevo impuesto de plusvalía. Frente a los 600 millones de este año, el Ayuntamiento prevé recaudar 400 millones en 2022 por este tributo.

El presupuesto de las empresas públicas municipales para el próximo ejercicio se incrementa en 88 millones hasta alcanzar los 1.191 millones de euros. La EMT contará con un presupuesto de 881 millones, 74,5 millones más para continuar; la EMVS tendrá un presupuesto de 154 millones, 8,7 millones más; Madrid Destino 98 millones, 1,7 más y la Funeraria municipal 58 millones, 2,7 millones más.

¿Apoyará Vox estos presupuestos?

En las últimas semanas el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida ha intensificado los llamamientos a la ultraderecha para que, por lo menos, se siente a negociar las cuentas municipales. "No pasa nada por hablar. Creo que los madrileños merecen que se siente a negociar los Presupuestos conmigo", decía hace unos días el alcalde insistiendo en que Vox es su socio preferente. De hecho, Almeida asegura que no negociará con nadie que busque hacer un cordón sanitario a Vox. Sin embargo, el portavoz de la ultraderecha en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, no se termina de creer las palabras de alcalde. De hecho, no se lo va a poner nada fácil a Almeida, al que acusa de elaborar unos presupuestos “condicionados por la imposición ideológica de la izquierda”. El portavoz de Vox ha llegado a decir que no aceptará el chantaje de quienes “ponen de rodillas al alcalde” en referencia al Grupo Mixto.

Los cuatro concejales de Recupera Madrid se vuelven a ofrecer como alternativa, como ya hicieron con la Ordenanza de Movilidad. Tienden la mano al equipo de gobierno para negociar los presupuestos y evitar que Vox sea decisivo, en busca de una cuentas expansivas y sociales. Para el Grupo Mixto las prioridades deben ser "vivienda, la lucha contra la contaminación, reequilibrio social y territorial y combatir la desigualdad".

Más Madrid y PSOE se quejan de que no han recibido ninguna información sobre el proyecto de presupuestos que se aprueba este lunes, ni ninguna oferta de negociación o apertura de diálogo. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, considera un error que el plan del alcalde sea “aprobar unos malos presupuestos apoyados por la extrema derecha”. Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Mar Espinar dice tener curiosidad por saber “quien acabará mandado más en las cuentas municipales, si la vicealcaldesa, Begoña Villacís, o el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith”.