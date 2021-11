Críticas a C. Tangana por los precios de sus entradas en Madrid: "Que le aproveche a los pijitos"

"Entradas ya a la venta". Con estas palabras el músico madrileño C. Tangana ha sembrado el caos. Lo anunciaba a las 12:13 y a los pocos minutos ya solo había algunas entradas sueltas para su concierto en Madrid. A mediodía no quedaba ni una. Se han vendido más de 12.000 plazas de aforo disponible en el Wizink Center para el próximo día 5 marzo. El artista no ha tardado en convertirse en tendencia en Twitter: las redes se han llenado de alegría para los afortunados compradores, tristeza para los que no lo han conseguido e indignación para la mayoría de usuarios por la distribución de los asientos y, sobre todo, por lo que consideran "altos precios" de las entradas.

El coste de las entradas han oscilado entre unos 40 euros las más bajas y superaban los 60 las más elevadas. Muchos usuarios de Twitter criticaban estos precios en comparación a lo que costaba otros eventos del artista, antes de cosechar sus últimos éxitos. "Cómo lo hemos podido endiosar tanto" o "la sobrada de precio" son algunos de los mensajes que han podido leerse. Otros también apelaban a que este tipo de espectáculos solo van a estar disponibles para unos pocos: "C. Tangana ha puesto la entrada a precios populares en Madrid... Menos mal que juega en casa. Que le aproveche con los pijitos" o "parece que es música urbana del barrio de Salamanca".

Las entradas de los conciertos de C Tangana están entre caras y muy caras. La parte de que hace música urbana es cierta, pero parece que ya es más urbana del barrio de Salamanca. — Álvaro López (@a1varo_lopez) November 16, 2021

C Tangana ha puesto la entrada a precios populares en Madrid... 39,60 la más barata y 52,80 en pista. Menos mal que juega en casa. Que le aproveche con los pijitos. — Alberto P. Sierra (@alberpsierra) November 16, 2021

Otros usuarios también han comentado algunos de los problemas que han tenido al sacar las entradas. Debido a su alta demanda, algunos grupos o parejas han sido ubicados en diferentes partes del estadio, separados entre sí. Algo que no ha gustado a la mayoría, que pedían explicaciones y soluciones. "He comprado varias entradas para C. Tangana y nos han asignado asientos separados en sectores diferentes", apuntaba una compradora. Otros criticaban que tras estar muchos minutos en la cola de espera -que ha llegado a juntar a más de 2.000 personas- no hayan podido hacerse finalmente con su ticket.

@TicketmasterES He comprado varias entradas para C. Tangana y nos han asignado asientos separados en sectores diferentes incluso. El sistema no ha advertido de que no iban a estar juntas. ¿Cómo se puede solucionar? — Cecilia Marín (@ceciliamarin) November 16, 2021

La indignación y decepción de algunos contrasta con la alegría de otros que sí han podido adquirir entradas. "Mi mayor logro del día", aseguraba un usuario. La mayoría celebraba el hecho de haberlas conseguido, después del poco tiempo que han estado disponibles. El cantante madrileño visitará otras ciudades españolas además de Madrid en su gira Sin cantar ni afinar tour 2022. Barcelona, A Coruña, Bilbao o Zaragoza son algunos de esos otros destinos.