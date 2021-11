Los socialistas Inés Rey y Abel Caballero proclaman una alianza de A Coruña y Vigo frente a la Xunta

La Alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el Alcalde de Vigo, Abel Caballero, alcaldes socialistas de las dos primeras ciudades gallegas, han sellado esta mañana una alianza norte-sur frente al gobierno de la Xunta y el PP de Feijóo, comprometiendo una estrategia conjunta para captar fondos y crear malla económica y social. Con más del 30 por ciento del PIB de la comunidad y una población que supera el millón doscientas mil personas consideran necesario hacer frente común olvidando la rivalidad tradicional entre las dos ciudades.

En su comparecencia conjunta han hablado de dinero. Reclaman que los concellos reciban directamente fondos Next Generation y no sólo las comunidades autónomas. Denuncian que la Xunta no ha realizado ninguna convocatoria sobre el uso de los fondos europeos y va a recibir el grueso de lo que le corresponda a Galicia. Sí ha realizado convocatorias el gobierno de España y ambas ciudades han presentado proyectos de movilidad, medioambiente, digitalización y turismo para acceder a las ayudas. Con Caballero desde la presidencia de la FEMP pretenden promover un nuevo sistema de financiación municipal que permita que los Ayuntamientos reciban fondos de las comunidades autónomas para sufragar servicios que ahora prestan aunque no son de su competencia. Aseguran que el grueso de su financiación proviene del Estado, que está dispuesto a negociar esos cambios y apenas reciben fondos de la Xunta aunque dan servicios que dependen directamente de la autonomía. Piden mejoras en la conexión ferroviaria de los dos núcleos de población y rebajas de los peajes.

Rey y Caballero se han dedicado alabanzas mutuas que ha incluído la afirmación por parte de la alcaldesa de a Coruña a caballero "Aprendo de tí".