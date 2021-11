Ayuso asegura que "hace tiempo" que no habla con Casado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado la tensión latente entre los líderes del Partido Popular. La líder regional ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que "hace mucho" que no habla con el presidente del partido, Pablo Casado.

"De esas cosas no suelo dar información. Nosotros hablamos con cualquiera y de manera periódica. Hace mucho que no lo hacemos, y menos para estas cuestiones", ha declarado la presidenta en relación con las supuestas pruebas incriminatorias que, según Cayetana Álvarez de Toledo, ciertos miembros del PP nacional buscan lanzar para atacar a Ayuso. "Quiero pensar que eso no va a suceder. Son opiniones de Cayetana", ha declarado la presidenta al respecto.

Críticas al Gobierno

La presidenta de la Comunidad ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central. Ayuso ha incidido en que el Gobierno genera un perjuicio económico a los españoles, y ha centrado sus ataques en la figura del presidente, Pedro Sánchez. "No voy a dejar de luchar contra quien nos quiere arruinar a todos y que nos está llevando a una quiebra mayor. La Comunidad de Madrid es un lugar de contrapeso"., ha dicho.

Ayuso ha sido especialmente crítica con las propuestas del Ejecutivo central y a incidido en el modelo de la Comunidad de Madrid como ejemplo para el resto de autonomías. "Que bajen los impuestos en el resto del país. Cataluña fue, en su día, capital económica y lugar de referencia al que todos mirábamos con admiración. Ahora está cayendo al abismo. Nosotros, sin embargo, éramos la cuarta economía y ahora somos líderes gracias a nuestro modelo. Si en el resto de España piensan que en Madrid hay más oportunidades, ¿por qué no nos copian?", ha dicho.

Negociar con Vox unos presupuestos

La negociación de los presupuestos autonómicos ha sido otro de los bloques que se han tratado en el programa Espejo Público. Ayuso ha asegurado que las cuentas autonómicas contarán con el visto bueno de Vox o, al menos, esa es la intención de la presidenta.

"Estamos negociando las cuentas. Madrid tiene una situación distinta a otras Comunidades. Tengo más votos por mi misma que las tres izquierdas juntas, por lo que lo único que necesito es que Vox no nos bloquee. Sin embargo, queremos negociar con ellos y eso es lo que estamos haciendo", ha dicho Ayuso.