Camps recurrirá ante el Tribunal de Justicia europeo las "irregularidades" en sus procesos judiciales

Este martes se archivó la penúltima causa que el expresident Camps tenía pendiente: la referida al aval de Valmor, la empresa organizadora de la Fórmula 1. Después de conocerse esto, Camps ha anunciado este miércoles que llevará a la Unión Europea el trato ilegítimo que, según asegura, ha sufrido en la que es ya la última causa que le queda pendiente: el juicio por una de las seis piezas separadas en las que se dividió la trama valenciana del caso Gürtel, por los contratos menores que la Generalitat adjudicó a Orange Market.

Camps ha explicado que llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso extraordinario para defender la persecución, el mal funcionamiento y el quebrantamiento de los derechos constitucionales en el caso Gürtel. Aunque su abogado, Pablo Delgado, no ha querido adelantar el contenido de dicho escrito, ha señalado que no perseguirá a nadie en concreto y que irá encaminada a revisar determinados actos decisorios de la instrucción, que Camps asegura que no han respetado la legislación europea.

En cuando a la la última causa que le queda pendiente, Camps se ha mostrado convencido de que se alargará hasta las elecciones de 2023 y ha subrayado que, desde la conocida como 'causa de los trajes', en la que fue juzgado y le absolvió un jurado popular, la resolución de los casos que le afectan siempre coincide con unos comicios.

Francisco Camps durante la rueda de prensa de este miércoles / Cadena Ser

Francisco Camps: " Ximo Puig es un moroso"

Durante su intervención de más de hora y media ha hecho un repaso de su periplo judicial desde los trajes, que ha insistido en que pagó, y ha apuntado a Fiscalía Anticorrupción y al jefe del Consell y líder del PSPV, Ximo Puig, como responsables de "una estrategia política de persecución a Francisco Camps".

En este sentido, ha acusado al actual presidente de la Generalitat de utilizar en la oposición los abogados del grupo socialista y después a la Abogacía de la Generalitat. "No ha pasado nunca en la historia de un presidente de la Generalitat: está obsesionado", ha criticado. Acto seguido, Camps ha asegurado que Puig le debe aún las costas judiciales. "El Tribunal Supremo condenó en costes a Ximo Puig para que me pagará a mí los costes de la defensa jurídica y no me ha pagado ni un euro", ha explicado.

También se ha quejado de los años de "escraches, investigaciones, testimonios y registros policiales" y de los intentos de vincular estas causas con una presunta financiación irregular del PP, así como de los exjueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y José de la Mata. "En es sala cuadrangular de la audiencia nacional todas las partes que estaban interviniendo eran de la misma adscripción", ha señalado. "El que acusa, Ximo Puig, el que juzga, de la mata, el es el fiscal, Estampa. Todos del PSOE y todos de izquierdas", ha añadido.

También ha acusado a Anticorrupción de realizar una instrucción "sumarísima" para intentar mantenerlo como "imputado permanente". "Se han roto todas las reglas. Llevo 11 años en los juzgados diciendo lo mismo y siempre me han dado la razón", ha recalcado.

Camps sobre su relación con sus compañeros de partido: "La diferencia es que antes era un trato privado y ahora lo es público"

Camps ha asegurado que siempre ha seguido en contacto con sus compañeros del partido popular en lo privado, pero reconoce que ahora lo hacen también públicamente. El expresidente de la Generalitat se alegra de ello y asegura que en los últimos diez años no ha dejado de recibir mensajes de enhorabuena cuando se ha archivado una casa, por su santo o cumpleaños de sus compañeros de partido. Sin embargo, califica de "público y notorio" el trato que recibe por parte de ellos desde hace unos meses. Este es el motivo por el que asistió a la reciente Convención Nacional en la plaza de toros de València.

Precisamente a ellos les ha augurado un buen futuro y ha señalado que la Alcaldía de València la ganará el PP. "Probablemente con Vox", ha añadido. Aunque ha defendido que "cualquier candidato" tendrá su apoyo, piensa que puede "hacer un buen papel como candidato y como alcalde". Ha añadido además que la gente le para "constantemente" por la calle y que él "no haría nunca nada en contra del PP".

En este sentido, Camps ha hecho hincapié en que "nunca" ha dejado ni dejará la política porque "uno es político desde que nace hasta que se muere" y él no ha "hecho otra cosa" en su vida., Por eso ha prometido que seguirá en el PP hasta que se "muera", ha destacado que en 2022 cumple 40 años en el partido y se ha puesto a su disposición: "Me encantaría tener un cargo donde desarrollar todo el potencial que creo que tengo".

Tras recordar que ganó tres veces por mayoría absoluta, algo que ve difícil ahora por la fragmentación política, ha sostenido que la dirección del PP es consciente de su oferta "general y permanente" y que él se mantiene "sereno y fuerte".

Camps se ha mostrado "encantado" de sus ocho años al frente de la Generalitat, mientras ha criticado que el gobierno actual del Botànic ha aumentado la deuda y "confiscado dos hospitales" por la reversión a gestión pública de los departamentos de La Ribera y Torrevieja.