El Presidente de la CEOE critica que la Administración cerrase sus negocios y duda de la eficacia de la medida

Esta mañana se ha inaugurado en el Palacio de Congresos de Oviedo el "Congreso de Hoteleros Españoles", una gran cita nacional del turismo que bajo el lema El reencuentro, reúne en la capital asturiana a más de 400 profesionales del sector para analizar la situación y el futuro del turismo tras la pandemia.

Y ha sido en este escenario en el que los empresarios y la Administración han tenido sus más y sus menos en cuanto a la gestión realizada por los gobiernos, entre ellos el asturiano, de la emergencia y posterior crisis sanitaria y económica derivadas del Covid-19.

El Vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, ante las críticas del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido la gestión de su gobierno, bajo ese ya conocido principio de que el objetivo de las restricciones era salvar vidas, y que sin salud no hay economía.

RIFIRRAFE ENTRE PATRONAL Y ADMINISTRACIÓN

El presidente de la CEOE, la patronal española, Antonio Garamendi, ha sido muy crítico con el gobierno asturiano y sus decisiones, de las más restrictivas del país, con la hostelería y el turismo. Llegó la enfermedad y no fue el virus el que cerró los establecimientos hosteleros y turísticos sino las Administraciones, que en muchos casos culparon al sector de los contagios, ha dicho Garamendi, que, ha añadido, que se ha demostrado que donde no hubo cierres tan prolongados ni medidas tan restrictivas, la evolución de la pandemia no fue a peor...

Al presidente de los empresarios le ha contestado el Vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño, que ha cerrado las intervenciones de la inauguración del congreso...

Y ha añadido Cofiño que la evolución del turismo en Asturias, de récord tanto en el Verano de 2020 como en el de este año, se puede atribuir a la gestión de la pandemia por parte del Princiapdo. Se ha demostrado, dijo, que estaban en lo cierto cuando defendían que sin salud no habría economía...

Juan Cofiño recordó también que el Principado es la Comunidad que más ayudas ha destinado al sector de la hostelería y el turismo para paliar la crisis económica ocasionada por la pandemia.