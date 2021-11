Ayuso llama "fracasada abogada" a una diputada de Unidas Podemos ante la impunidad de Carballedo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado a la diputada de Unidas Podemos Alejandra Jacinto "fracasada abogada", mientras respondía a una cuestión sobre la concesión de contratos de emergencia. Díaz Ayuso ha efectuado ese insulto, ante la indignación de la bancada morada, sin recibir ningún tipo de aviso por parte de la presidenta de la Cámara, la popular María Eugenia Carballedo. Justo hace una semana, en el pleno monográfico que trataba precisamente la contratación de emergencia durante la pandemia, Carballedo expulsó a una diputada por aludir al hermano de Díaz Ayuso.

📹 VÍDEO | La presidenta @IdiazAyuso niega tener una relación laboral con su hermano y llama a la diputada de Unidas Podemos @AleJacintoUrang "fracasada abogada" pic.twitter.com/Czw12iexSi — Radio Madrid (@RadioMadrid) November 18, 2021

Jacinto ha criticado a través de su perfil de Twitter las palabras de Ayuso y le ha preguntado si entiende por fracaso "haberle tumbado la negligente venta de vivienda pública a fondos buitre en los tribunales". Y ha añadido: "Sus fracasos son nuestros derechos". Antes de que Díaz Ayuso insultara a la diputada morada, la portavoz de grupo, Carolina Alonso, cuestionaba que la empresa del hermano de la presidenta hubiera obtenido "diez contratos y cero explicaciones" en sede parlamentaria.

El descalificativo de Ayuso a Jacinto no ha sido el único. La presidenta también ha llamado "hipócrita" a Mónica García porque "dice vivir de una manera y hace lo contrario". Ayuso le ha reprochado que no le tenga respeto porque habla de su familia, mientras que ella "no sabe cómo se llama su marido o hermano" ni tampoco sabe "dónde vive". Minutos antes, García ha cuestionado que la presidenta no tenga "valentía" para responder cuestiones como las muertes en residencias, pero sí tenga "mucho valor para hacer, en plena pandemia, negocios con amigos o con familiares".

📹VÍDEO | @Monica_Garcia_G a @IdiazAyuso: "Hay que tener mucho valor para hacer, en plena pandemia, negocio con amigos y familiares" pic.twitter.com/sNQmSiQ5LL — Radio Madrid (@RadioMadrid) November 18, 2021

Una comisión sobre contratos de emergencia

A lo largo de esta tarde se reanudará el pleno monográfico sobre los contratos de emergencia. La semana pasada, durante esta sesión, la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballedo, expulsó a Carmen López, la diputada socialista que aludió al hermano de la presidenta de la Comunidad. López acusó a Tomás Díaz Ayuso de ir por los hospitales madrileños durante la pandemia para recibir contratos, que luego se tramitaron de emergencia, sin publicidad y sin pasar por la Asamblea. Carballedo pidió a López "cortesía parlamentaria", la invitó a retirar sus palabras y, como se negó a hacerlo, la llamó tres veces al orden y acabó expulsándola de la sala.

López se resistió a irse y cuando finalmente lo hizo, el resto de grupos de la Cámara, incluido Vox, la acompañaron porque consideraron que Carballedo no había actuado con neutralidad. La izquierda registró esta semana una reprobación a la presidenta y este jueves, el portavoz del grupo socialista, Juan Lobato, ha anunciado durante el pleno que van a solicitar la creación de una comisión que investigue la concesión de estos contratos de emergencia.