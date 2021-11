Se acercan las fechas de los niños hiperregalados: consejos para no abusar de esta costumbre navideña

Se acercan las fechas navideñas y, como de costumbre, vuelven las cartas a Papá Noel y los Reyes Magos de los más pequeños, un elemento que juega siempre un papel fundamental, pero en el que se pueden cometer errores de bulto.

En esta época se asiste a un despliegue de peticiones a las que los papás, mamás y familia en general intentan corresponder sin tener en cuenta la gran cantidad de juguetes y regalos con los que los más pequeños de la casa, se encuentran el día 25 o el día 6 de enero.

Cuando el niño o la niña abre el primer regalo, ni siquiera le presta atención, ya que está pensando en abrir el siguiente y así sucesivamente. ¿Es la mejor manera de recompensar a los peques? La psicóloga Emilia Cabanes le da una vuelta al asunto y con una serie de consejos, que quizás, se puedan aplicar para hacer que la época más feliz del año para ellos y ellas lo sea de verdad.

Niños y niñas hiperregalados. Este tema "está en tendencia", señala la experta, y apunta a que muchas veces el motivo que lo impulsa es intentar compensar de alguna manera ciertas carencias o porque se piensa que los menores van a estar más contentos. Ambos pensamientos son erróneos, apunta la psicóloga.

"Las consecuencias de esa actitud son totalmente contrarias, porque se crean niños y niñas insatisfechos, frustrados, que no valoran lo que tienen. Los regalos en exceso no genera eso que se busca, sino que genera inconformidad. ¿Por qué tenemos que darle a un niño algo material para conseguir esa ilusión o alegría buscada? Es la más fácil en ese momento, pero estamos haciendo que el niño en el futuro busque la satisfacción mediante el materialismo", declara Emilia.

Además, señala que otra de las consecuencias negativas de hiperregalar es que "van a enfocar su atención en esa insatisfacción permanente, porque cada vez van a a querer más". Además, Emilia recomienda que como forma de prevenir esta conducta, los padres deberían "hacer limpieza y reorganizar los juguetes de los niños, porque seguramente no estén jugando con ellos".

Por otro lado, recuerda que "el hecho de que tengan más juguetes a la vista no quiere decir que vayan a jugar más con ellos, sino todo lo contrario". En adición, aconseja que los regalos no siempre tienen que ser un juguete que se ve en los escaparates o revistas y pone un ejemplo: "Si le gustan mucho los dinosaurios, se puede regalar una entrada para un espectáculo o museo de dinosaurios, que va a disfrutar mucho y que seguramente no se le olvidará en un tiempo".

En relación a las nuevas tecnologías, utilizadas entre los más pequeños cada vez con mayor asiduidad, la psicóloga es clara: "Se debe minimizar la exposición a las pantallas y seleccionar los contenidos que se descargan, sobre en materia de publicidad, que es la que genera necesidad de comprar más juguetes. Regalar experiencias antes que cosas materiales es siempre mejor".