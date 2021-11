"Acabar con el alcalde al estilo Mussolini": el retuit del PP que Puente llevará al juzgado

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha anunciado que llevará al Grupo Municipal Popular ante la justicia por el retuit que ha hecho en la mañana de este viernes un tuitero que -oculto bajo el seudónimo @cafinitrina- llamaba a "juntar treinta valientes" y "acabar con el alcalde al estilo Mussolini, con su Claretta Petacci y todo".

Puente se ha mostrado "desconcertado" por la deriva que, asegura, ha tomado el Grupo Municipal Popular en las redes y se pegunta si el objetivo final es que le agredan por la calle. Lo califica de escalada "insoportable" y considera que es una especie de "americanización" al estilo de lo vivido a principios de años con el asalto al Capitolio.

Al grupo municipal del PP en el ayuntamiento de Valladolid le parece justificado que un tuitero anime a tomar el Ayuntamiento y me asesine. Han perdido el juicio y el Norte hace mucho tiempo. Pero esto rebasa ya todos los límites de lo tolerable en democracia. pic.twitter.com/s3mf4ZSMuv — Oscar Puente (@oscar_puente_) November 19, 2021

"Me voy a ir al juzgado porque esto es insoportable, son amenazas de muerte a mí y a la persona que me acompaña" y añadía que espera una rectificación del grupo, aunque la primera reacción de los populares en la red social ha sido calificarlos de "tono irónico".

Además, el primer edil ha querido recordar que la responsable de comunicación del PP en el ayuntamiento, Raquel Sanz, fue víctima de delitos de odio y acudió a los tribunales después de que varios tuiteros se alegraran por la muerte de quien era su pareja entonces, el torero Víctor Barrio, en una plaza de toros. "No hay nada en este momento que justifique en este país el nivel de crispación tan grande que introduce la derecha y hasta aquí he llegado, me voy a los tribunales".

"Espero que la justicia actúe como actuó con el rapero que incitaba a matara alguien, a mí me parece que es lo mismo, con la gravedad añadida de que es un grupo supuestamente democrático el que hace estas cosas", ha finalizado.

Disculpas del tuitero

El tuitero que ha colgado el mensaje que ha originado la polémica ha enviado un segundo tuit en el que, a modo de carta, pide "disculpas" al alcalde, califica el asunto de "pequeño embrollo", sostiene que leído en su integridad sólo puede ser interpretado como una "hipérbole seguramente desafortunada" y asegura no tener ninguna relación con el Partido Popular.

Puestos en contacto con el Grupo Municipal del PP, han declinado hacer declaraciones al entender que el asunto -de nuevo son palabras literales- "no tiene más recorrido".