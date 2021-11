Aragón vuelve a pedir a la Justicia implantar el pasaporte covid

La séptima ola de contagios ya está en Aragón. Lo acaba de confirmar la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en una rueda de prensa que ha convocado de forma urgente. Desde mediados de octubre, ha habido un crecimiento de nuevos contagios "lento y sostenido", pero se ha disparado en los últimos días, con una incidencia acumulada de 106 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y de 176 a 14 días.

Con este escenario, el Gobierno de Aragón ha decidido volver a pedir a la justicia que autorice la implantación del certificado covid, "por el que hemos apostado en nuestra comunidad autónoma para incentivar la vacunación", ha dicho la consejera Sira Repollés, y para evitar más contagios.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dispone ahora de tres días para pronunciarse y si la autorización se emite en sentido positivo, el Gobierno de Aragón publicará la orden y esta entrará en vigor en un plazo de 24 horas. "Se ha solicitado la autorización previa y en cuanto esté, publicaremos la orden", ha señalado Repollés.

El certificado covid deberán aportarlo "todos los mayores de 12 años para acceder a establecimientos, espectáculos y actividades (vacunación completa, infección pasada o prueba negativa).

Será obligatorio en celebraciones, ocio nocturno, y cualquier evento que reúna a más de 500 personas en el interior, o 1.000 en el exterior. No se modifica el límite del horario de cierres de establecimientos públicos ni la reducción de aforos.

En el caso de que el TSJA no conceda la autorización, Repollés ha anunciado que buscará todas las herramientas legales que permitan poder exigir este certificado.

Vacunación y hospitales

La vacunación es la que marca la diferencia respecto a otras olas de contagios. Actualmente, 1.051.098 personas con pauta completa, un 79,1 por ciento de la población total. Se han evitado con las vacunas 1.365 muertes, según cálculos del Departamento de Sanidad. "La vacunación ha sido la única solución definitiva para esta pandemia", ha remarcado.

El aumento de casos no es está reflejando en los hospitales gracias a las vacunas, pero sí en la atención primaria, que también tiene que atender a otras dolencias de la época otoñal.

Sin embargo, los pacientes no vacunados tiene un riesgo de ingreso en UCI 9 veces mayor que los pacientes vacunados. Además, los pacientes no vacunados tienen una estancia media en UCI de 30 días, muy superior a la de los no vacunados, que es de 19 días. En hospitalización convencional, los no vacunados tiene una estacnia media de 16 días, frente a la de los vacunados, que es de 11. En cuanto a la edad, la edad media en UCI de los no vacunados es de 62 años, inferior a la de los no vacunados, que es de 70 años.

En las últimas 24 horas, se han registrados 274 nuevos contagios, con una ptasa de positividad del 8,85 por ciento, que indica que está ascendiendo la curva, cuando hace un par de semanas era de un 5%. En cuanto a las franjas de edad con más contagios son las edades intermedias.