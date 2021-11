El Leyma quiere una fiesta en Riazor para recibir a Oviedo

El partido que disputará mañana el Leyma Básquet Coruña en Riazor tiene todos los ingredientes para ser una de las citas de la temporada regular de la Leb Oro en el Palacio de los Deportes. El club se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos Rías Altas y durante todo el día cambiará entradas por productos de comida, el encuentro servirá de estreno de la canción Forza e coraxe -llamada a ser el himno oficioso de la afición naranja-, jugadores de la cantera estarán en el Palacio y, además, visita Riazor el Oviedo. "Va a ser una fiesta", pronosticó el entrenador del Leyma, Sergio García.

A lo largo de las últimas temporadas, Básquet Coruña y el equipo asturiano han construido una rivalidad deportiva que en muchas ocasiones se resolvió con victoria ovetense hasta ser calificado Oviedo como la bestia negra del Leyma, hasta que la temporada pasada el equipo de Sergio García lo dejó fuera de los play off con un claro 2-0.

El rival de mañana del Leyma (Riazor, 19:00 horas) ha demostrado ser uno de los equipos sólidos del inicio de la temporada. Como el Básquet Coruña, sólo ha perdido dos partidos, lo que le permite estar en la parte alta de la clasificación. Incluso su entrenador, Natxo Lezkano, señaló que el conjunto asturiano está por encima de lo que cabría esperar al inicio de temporada, en la entrevista que concedió al programa Tirando de tres.

A través de su boletín, el colectivo Nordés Naranja destaca a tres jugadores en Oviedo: Harald Frey, "un base muy completo" que es "sobre todo un magnífico anotador"; Hervé Kabasélé, "una auténtica roca debajo de la canasta"; y Víctor Arteaga, un pívot convertido en "una pesadilla para el equipo coruñés".

Oviedo tiene además en sus filas a dos jugadores con pasado naranja, dos jugadores exteriores de características muy diferentes: el poderío físico de Kamba y el talento de Jeff Xavier.

Entre todos, el entrenador del Básquet Coruña pone su atención en Frey. Es "un jugador que ha dado un paso delante de una forma clarísima respecto al año pasado". Harald Frey es "ahora mismo es jugador protagonista, y la verdad es que lo está haciendo a mucho nivel".

Oviedo podría presentar además a su último fichaje, el pívot Anthony Elechi, que cubre la baja por lesión de Marc Martí.

Llamados por sus selecciones

Sobre su propio equipo, a Sergio García le preocupa que los jugadores llamados por sus selecciones nacionales -Johan Löfberg, Kadre Gray, Ashley Hamilton y Roeland Schaftenaar- puedan no tener toda su atención mental en el partido frente a Oviedo. "Sabemos que al día siguiente tienen que marchar y esos siempre genera que las mentes no estén al 200% en donde tienen que estar. Sé que van a hacer el esfuerzo, que lo van a intentar, pero eso como entrenador siempre te genera alguna duda. Por lo demás, no pensamos más allá del partido", explicó Sergio García.