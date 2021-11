Ana López-Suevos, jueza: "Hay muchos más delitos sexuales de los que aparecen en las estadísticas"

Encaramos la semana del 25N, el Día Internacional de la eliminación de la violencia sobre las mujeres. La violencia digital, en todas sus manifestaciones, ha experimentado un crecimiento alarmante, sobre todo contra adolescentes y chicas jóvenes. Las agresiones sexuales se han incrementado un 40% en el último año, según la última Memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. La jueza de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos, advierte de que hay muchos más delitos sexuales de los que muestran las estadísticas oficiales.

Muchos no llegan a los juzgados porque no hay denuncia. López Suevos es la coordinadora del grupo de trabajo para la elaboración del protocolo para delitos sexuales que en poco tiempo remitirá al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "Levo constatado desde o ano 2017 un aumento exponencial deste tipo de delitos e iso que as estatísticas que se fan só inclúen as denuncias que se fan ante os postos da Garda Civil e a Policía. Hai moitísimos máis que non aparecen en ningunha estaTística", ha explicado en el programa A Coruña Opina de Radio Coruña Cadena SER.

Personas expertas en violencia machista y sus secuelas -como la educadora social Patricipa Freire o la psicóloga clínica especialista en trauma y disociación Lucía Rodríguez Lago- inciden en la importancia de la prevención y la educación para que las adolescentes sepan identificar el machismo en sus relaciones y los peligros que acechan en las redes sociales.

Falta educación afectivo-sexual en los centros escolares, desde infantil a la ESO y Bachillerato: los alumnos y alumnas de los institutos sólo reciben 2 horas de clase sobre este tema en todo el curso, según ha relatado en el programa Carla, de 16 años, estudiante de 1º de Bachillerato.

La vicerrectora de Igualdade de la Universidade da Coruña, Cristina López Villar, ha alertado sobre la falta de participación y de interés de los chicos en las iniciativas vinculadas a la Igualdad y la violencia de género.

El 10% de los adolescentes, sobre todo ellas, han recibido algún tipo de propuesta sexual por un adulto en las redes sociales. Más del 80% de los gallegos y gallegas consideran que el "machismo imperante en la sociedad y la falta de autocontrol del agresor son desencadenantes principales de la violencia sexual". Es una de las conclusiones de una macroencuesta realizada por la Consellería de Emprego e Igualdade.