El sector limpieza de Castelló, en huelga indefinida

El sector limpieza en Castellón está en huelga indefinida desde hoy y hasta que la patronal ceda para negociar el convenio colectivo y tener en cuenta las propuestas de los sindicatos. Hoy se ha llevado a cabo una concentración en la Plaza María Agustina de la capital de La Plana y mañana será en la Plaza Las Aulas.

Según ha explicado el sindicato UGT del sector limpieza de Castellón, se han mantenido 10 reuniones con la patronal, en las que no se ha avanzado en acercar posturas de cara al nuevo convenio colectivo. En estos momentos los trabajadores y trabajadoras del sector están bajo el convenio del año 2019. Los sindicatos han decidido romper la mesa de negociación e iniciar una huelga indefinida que comienza este lunes para denunciar que la patronal, además de quitarles el complemento de transporte, pretende acabar con el plus por antigüedad.

La responsable de UGT del sector limpieza de Castellón, Mari Carmen Durá, en declaraciones a Radio Castellón, ha explicado que desde el sindicato piden que el Salario Mínimo Interprofesional, el SMI, sea complementado con los pluses de transporte y antigüedad. Además, asegura que según el SMI, deberían estar cobrando 946 euros mensuales, y cobran 784.

Durá también ha explicado que la patronal propone un convenio colectivo a cinco años, con un incremento salarial del 0% en 2020 y 2021. Además, sobre el plus del transporte, la responsable de UGT ha explicado que los sindicatos han denunciado en Alicante y en Castellón a la patronal porque piensan que ese plus no se debe incluir dentro del salario base, sino que se debe pagar aparte. Están esperando la resolución del Tribunal Supremo.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Hábitat Castellón, hasta ahora denominado Construcción y Servicios, ha lamentado que el sector limpieza esté cobrando por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y ha asegurado que es un secttor que necesita el reconocimiento social y laboral que merece.

Esta mañana a las once se ha llevado a cabo una concentración en la Plaza María Agustina de la capital de La Plana y mañana será a la misma hora en la Plaza Las Aulas.