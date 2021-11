El Villarreal pone en juego ante el United de Carrick y Ronaldo el pase a la siguiente fase de la Champions

Villarreal CF y Manchester United afrontan este martes en el estadio de la Cerámica un partido decisivo para el futuro del grupo, ya que ambos equipos pueden certificar esa clasificación de ganar este partido, en función del resultado del Atalanta, que es tercero a dos puntos de ambos y que se mide al Young Boys en Suiza.



Los castellonenses llegan a este encuentro tras sumar tres partidos sin perder, lo que les permite dejar un poco atrás la que venía siendo una de las peores rachas de los últimos tiempos. Una reacción que hace que el equipo de Emery pueda llegar a este partido con más tranquilidad de la que tenían hace algo más de un mes, cuando habían sumado cuatro partidos en liga sin ganar.



Una situación mejor que la del United, que llega tras una de sus peores rachas, lo que ha propiciado el cambio de técnico. Así, el equipo inglés destituyó este fin de semana a Solskjaer tras la derrota ante Watford, lo que supone que en la Cerámica el equipo estará dirigido de momento y de forma interna, por Michael Carrick.



En el capítulo deportivo, el equipo español llega a este partido con muchas dudas, ya que son hasta cuatro jugadores los que son duda para este encuentro: Paco Alcácer, Arnaut Danjuma, Étienne Capoue y Sergio Asenjo.



Ahora mismo no está claro si se podrá contar con todos o con alguno, mientras que son seguras las ausencias del lesionado Gerard Moreno y la de Serge Aurier, que no tiene ficha en esta competición. Además, el técnico Unai Emery apuntó que jugadores como Coquelin, Yeremy Pino o Chukwueze, siguen con alguna molestia.



Por su parte, el Manchester United apenas ha tenido tiempo para recuperarse del despido de Ole Gunnar Solskjaer y este martes ya volverá a estar sobre un terreno de juego. La marcha del noruego tras tres años en el cargo ha dejado un vacío en el banquillo que cubrirá como técnico interino el que fue su segundo, Michael Carrick, por lo que no se espera un cambio drástico en la dirección.



Carrick tendrá fácil mejorar la imagen que los 'Diablos Rojos' dieron en el partido de ida, cuando solo les salvó la mala puntería de los de Unai Emery y un Cristiano Ronaldo que tiene en la Champions su competición fetiche un año más.



Acumula cuatro tantos y todos ellos han significado puntos para su equipo. Sin embargo, su poderío goleador se ha ido desvaneciendo desde el inicio de la campaña y no ha visto puerta en los dos últimos partidos ligueros y tampoco en el parón internacional. En total, lleva cuatro encuentros sin oler el gol, demasiado para un depredador como él.



Como último servicio de Solskjaer queda el haber recuperado para la causa a Jadon Sancho, intrascedente prácticamente desde que llegó en verano y con cada vez más peso en la banda, y a Donny Van de Beek, que marcó contra el Watford y ha gozado poco a poco de más minutos. Carrick tendrá la baja segura de Raphael Varane y Mason Greenwood, el primero por lesión y el segundo por covid, y la duda de Edinson Cavani.