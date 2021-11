Javier Yanguas, psicólogo: "Falta un debate público sobre cómo queremos cuidar y ser cuidados"

Galicia continúa a la cabeza del envejecimiento demográfico. Se calcula que en 2035 uno de cada tres gallegos será mayor de 65, con lo que, no solo ahora sino en los próximos años, nos enfrentamos a grandes retos.

'Envejecimiento con sentido. Una perspectiva ética'

Para visibilizar la problemática que suscita esta etapa de la vida desde diferentes puntos de vista se celebra en A Coruña la jornada 'Envejecimiento con sentido. Una perspectiva ética' y Javier Yanguas, doctor en psicología y director científico de la Fundación La Caixa es una de sus caras visibles.

La pandemia ha puesto de manifiesto que el modelo tiene que cambiar y Yanguas se muestra muy crítico con el sistema: "Lo que ha sucedido en las residencias de Europa, pero también en Australia, en Estados Unidos, Canadá... es algo que no debemos olvidar. No teníamos una atención a la altura de las necesidades de las personas mayores y debemos dar pasos en la transformación del modelo de atención, ¿hacia dónde? hacia una mayor personalización y a pensar que la atención no es exclusivamente sanitaria sino que tiene que ver con las relaciones; hace falta maximizar ese proyecto a través de apoyos y además, esa atención debe darse en lugares menos masificados."



El psicólogo considera que, teniendo claros esos puntos, debemos hacer una reflexión realista, "falta una conversación ciudadana, un debate publico sobre cómo queremos cuidar y cómo queremos ser cuidados", afirma.

Tiene claro porqué el tratamiento en profundidad del tema se dilata en el tiempo: "El género humano rehúye hablar de la vulnerabilidad, la enfermedad,la finitud... son cosas que asustan, pero debemos hacerlo porque nuestra sociedad se basa en un pacto entre generaciones, cuidamos de los niños y de alguna manera ellos nos cuidarán cuando seamos mayores."

El psicólogo analiza así la sociedad del sur de Europa frente a los cuidados: "Hay un ejército de protección social invisible, miles de personas que dedican muchas horas a cuidar de otras de manera desinteresada. Falta poner en valor todas esas horas que además son un ejemplo de lo que nuestras sociedades deberían ser: empatía, vínculo, ejemplo de interdependecia... sociedades sanas. Por tanto, necesitamos una perspectiva de ética intergeneracional, ya que a lo largo de la vida todas las generaciones tenemos los mismos riesgos con respecto al cuidado".

La soledad

Para el y director científico de la Fundación La Caixa, cuando hablamos de los índices de soledad debemos ir más allá: "Las cifras hablan de la salud moral de la sociedad. Tantos individuos aislados hacen ver que nos hemos despreocupado de los demás", alerta.

La transversalidad del envejecimiento

¿Cómo tratar algo tan complejo? Juan Yanguas lo compara con el cambio climático por la cantidad de ámbitos a los que afecta; en el caso del cuidado "depende de la conciliación, de los impuestos, de las jubilaciones, de la transmisión del patrimonio, de que las personas estén preparadas para cuidar, de la atención social y la sanitaria, etc, invade la vida privada y pública, laboral y la familiar, es un problema que va al núcleo de la sociedad." para el psicólogo, ese es el gran reto.