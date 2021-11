Pintadas y excrementos: el ataque a una organización por los derechos de los migrantes LGTBI

El local de la asociación Kifkif, que defiende los derechos de los migrantes LGTBI, ha sido vandalizado en las últimas horas. Tal como asegura la organización a través de su perfil de Twitter, la sede de la entidad ha amanecido cubierta con excrementos y pintadas que incitan al odio.

"Nuestra sede en Lavapiés ha aparecido esta mañana cubierta de excrementos, poco después de que se vertieran en ella pintadas que incitan al odio. Presentamos una denuncia ante la policía y tomaremos todas las medidas para proteger a nuestro equipo", ha comunicado la organización en sus redes sociales.

"No nos dejaremos vencer por estos ataques y seguiremos trabajando. Nuestra organización celebra este día su 19º aniversario. Agradecemos la solidaridad y el cariño de nuestras vecinas del barrio, que nos han ayudado en esta desagradable situación", inciden en Twitter.

Jorge Beltrán, responsable del área de salud y VIH de Kifkif, ha asegurado en declaraciones a Cadena SER que se trata del segundo ataque que la organización recibe en los últimos días. "La semana pasada nuestra oficina de atención directa amaneció con varias pintadas con la palabra Vox. También nos dejaba un comentario atacando a una pareja", ha dicho.

La vandalización de la fachada de la entidad ha supuesto un perjuicio por el que han pasado buena parte de la jornada efectuando labores de limpieza: "Hoy ha aparecido la fachada de nuestra oficina con toda la persiana llena de excrementos: paredes, techo... además, al ser una persiana porosa, ha pasado a nuestra cristalera y a los carteles que en ella se incluían".

Beltrán ha recalcado que desde la organización piensan denunciar porque "no puede consentirse" un ataque así a una asociación que se reivindica como un lugar de acogida en el barrio y en la capital. "En kifkif siempre hemos sido un espacio seguro, nunca hemos tenido problemas y queremos seguir siendo ese espacio que tanto nos ha costado construir. Esperamos que esto no vuelva a repetirse. Solo nos queda ser imparables. No vamos a consentir que esto nos haga retroceder, y menos en nuestro 19º aniversario", ha dicho.

Las redes se vuelcan con Kifkif

A pesar del ataque recibido por la organización, las redes sociales han arropado a Kifkif tras la vandalización de la fachada. La publicación en la que denuncian el estado en que ha amanecido el local ha alcanzado miles de interacciones en Twitter y, entre ellas, diversas muestras de apoyo.

"Madrid es tolerante, Lavapiés es diverso. Preservémoslo, sigamos luchando contra el odio. Todo el apoyo", ha respondido el periodista Íñigo Aduriz.

También desde diversos partidos políticos han mostrado su apoyo a la organización, como ha sido el caso de Unidas Podemos en Madrid: "Todo nuestro apoyo a Kifkif. Gracias por el trabajo que lleváis haciendo durante años para defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas LGTBI".

También el diputado del PP en la Asamblea Carlos Segura, presidente del partido del distrito centro, ha mostrado su respaldo a la organización: "Todo mi apoyo a todo el equipazo Kifkif. El odio no es razón. Reitero todo el apoyo y felicitar por ese trabajo en silencio que hacéis a diario con todas las personas LGTBI que huyen de sus países. Madrid es libertad".