Álvaro Peral, el portero albaceteño que ha ganado el partido al suicidio

Álvaro Peral es un portero albaceteño de 26 años que ha vivido las dos caras del fútbol. Cuando era niño su ídolo era Iker Casillas y bajo los palos soñaba con llegar a la élite. Su deseo iba viento en popa e incluso con 18 años realizó la pretemporada con el Atlético de Madrid a las órdenes de Simeone pero su progresión se vería truncada por una mala decisión.

Y es que cuando Peral decidió no aceptar una oferta del equipo colchonero por indicación de su representante de aquel entonces que le recomendó fichar por el equipo inglés del Charlton que llegó incluso a ofrecerle 300.000 libras.

Unas horas después, cuando todo parecía indicar que su futuro estaría en el Reino Unido, la operación saltaría por los aires y comenzaría una pesadilla para este portero albaceteño que todavía recuerda con tristeza lo sucedido. "Se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que mi representante había pedido 10.000 libras y me dejaron claro que las formas eran lo primero, dudaron de mi profesionalidad y de mi entorno, que no aceptarían tener un jugador que pudiera engañar al club y decidieron romper el contrato, aunque yo no tuve ninguna culpa en esa cuestión".

De esta manera, se iniciaba toda una travesía por el desierto de este jugador que se quedaría sin equipo y que tuvo incluso que militar en equipos de Segunda B y Tercera, provocando que su moral estuviera completamente hundida. El futbolista reconoce que "estuve cerca del suicidio, pero afortunadamente con el apoyo de mi familia y sobre todo de dos de mis amigos he podido salir adelante, tengo un trastorno límite de la personalidad y llevo una vida absolutamente normal jugando al fútbol".

Ahora, Álvaro Peral disfruta del fútbol en la U.D. Almansa, equipo que milita en Tercera División y lo hace tras ganar el partido al suicidio, demostrando que se puede hacer frente al fracaso. Y es que la salud mental parece algo invisible, pero es una cuestión muy importante en el día a día del ser humano.